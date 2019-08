Uomini e Donne e l' improvvisa guerra estiva | la redazione è passata alle

Uomini e Donne/ Fisico da pin up per Barbara De Santi : i fan impazziti! - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over e news: Pamela Barretta presenta la sorella, mentre Barbara De Santi in costume fa impazzire i fan

Uomini e Donne a Teresa Cilia : “Offese assurde per avere follower. Non sapevamo di Sara Affi Fella” : Dalla pagina Instagram dell'autore di UeD Claudio Leotta si legge un comunicato ufficiale del programma che risponde alle accuse di Teresa Cilia e Mario Serpa, bollate come "cose infondate e offensive". La redazione di Maria De Filippi parla di "ricerca di visibilità ai danni di professionisti".Continua a leggere

De Boer si scusa per aver definito ridicola la parità salariale tra Uomini e donne nel calcio : Aveva detto di considerare la parità di retribuzione tra uomini e donne, nel calcio, “ridicola”, di non comprenderla. A due giorni da queste parole, l’ex calciatore ed ora tecnico dell’Atlanta United, Frank de Boer, chiede scusa. Sostiene di aver usato in modo errato la parola “ridicola” e dichiara di essere un fan del calcio femminile. “Io lo promuoverò sempre, spero di vedere sempre più donne giocare a ...

La redazione di Uomini e Donne replica a Teresa Cilia : 'Cose infondate e offensive' : La maggior parte dei redattori di Uomini e Donne, nel giorno di Ferragosto, ha usato Instagram per pubblicare un lungo messaggio di risposta a Teresa Cilia e agli attacchi che ha fatto soprattutto a Raffaella Mennoia. Michele Perna e Claudio Leotta, tra gli altri, hanno replicato all'ex tronista siCiliana definendo infondate le cose che dice su quello che accadrebbe dietro le quinte del programma: la ragazza, inoltre, è stata accusata di fare ...

Salvini e Francesca Verdini : tra i due spunta un ex corteggiatore di Uomini e Donne : Salvini e la fidanzata Francesca Verdini: spunta Rodolfo Salemi di Uomini e Donne Nonostante la recente crisi di governo, continua a gonfie vele la storia d’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini. Il vicepremier e la figlia dell’ex parlamentare Denis Verdini fanno coppia fissa da qualche mese e sono inseparabili. Ogni volta che vengono pizzicati […] L'articolo Salvini e Francesca Verdini: tra i due spunta un ex ...

Uomini e Donne - accuse choc contro Gemma Galgani : cosa ha nascosto per anni alla redazione : Gemma Galgani starebbe prendendo in giro tutti. La dama di Uomini e Donne, secondo un'ex partecipante al programma di Maria De Filippi, avrebbe da anni un fidanzato nascosto. Si tratta di un uomo fuori dal mondo televisivo e che la Galgani non rivelerebbe per non perdere la notorietà acquisita. Leg

Uomini e Donne oggi - persone fidanzate sul Trono? La redazione replica a Teresa : Uomini e Donne oggi: il nuovo comunicato della redazione contro Teresa Cilia La redazione di Uomini e Donne è tornata a replicare alle ultime dichiarazioni di Teresa Cilia, che si è scagliata contro chi lavora al programma da tanti anni. La moglie di Salvatore Di Carlo ha insinuato che gli autori del dating show, e […] L'articolo Uomini e Donne oggi, persone fidanzate sul Trono? La redazione replica a Teresa proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Karina : “Amore che porta bellissimo” - parole dopo morte Carolina : Karina Cascella dopo la morte di Carolina fra tristezza e polemiche Karina Cascella è stata recentemente al centro dell’attenzione per via della morte di Carolina, il cagnolino che – come forse saprete – era cresciuto con la figlia Ginevra e che ci ha lasciati all’improvviso in circostanze che l’ex opinionista di Uomini e Donne non […] L'articolo Uomini e Donne, Karina: “Amore che porta ...

Uomini e Donne news - Andrea Dal Corso : appello alla Regione Calabria : Andrea Dal Corso dalla Calabria lancia un appello molto importante. Ecco di cosa si tratta Andrea Dal Corso oltre ad essere molto fascinoso, è un ragazzo dotato di una grande intelligenza. Spesso e volentieri colpiscono, infatti, i profondi pensieri che lascia sui social. Andrea ama riflettere spesso sulla vita e sugli avvenimenti che questa si […] L'articolo Uomini e Donne news, Andrea Dal Corso: appello alla Regione Calabria proviene da ...

Uomini e Donne : tutte le scelte dei tronisti della stagione 2018/2019 : Da Luigi Mastroianni, a Lorenzo Riccardi fino ad Andrea Zelletta: il percorso dei tronisti nel dating show.

Uomini e Donne/ Ursula Bennardo : 'ho un problema con Sossio. Aiutatemi' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over e news. Ursula Bennardo lancia un appello su Instagram chiedendo aiuto ai fans: 'ho un problema con Sossio...'.

Uomini e Donne/ Irene Capuano : 'figli con Luigi? Non voglio... ' - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono Classico: Irene Capuano e Luigi Matroianni, figlio in arrivo? L'ex corteggiatrice spiazza tutti.

Uomini e Donne/ Marco e Beatrice nella polemica : colpa di una foto.. - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico e news: Marco Fantini e Beatrice Valli finiscono al centro di una nuova polemica per una foto

Uomini E DONNE/ Ida Platano : il corteggiatore segreto e l'incontro con.. - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over: Ida Platano tornerà in trasmissione a settembre? Sui social spunta un corteggiatore.