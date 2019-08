L'ambiguo Salvini. Tagliare i parlamentari (per allontanare M5S e Pd) - ma Sfiduciare Conte : È la mossa del cavallo, forse ambigua, forse solo tattica, per uscire dall’angolo e rimandare la palla dall’altra parte del campo. Almeno per un paio di ore. Proporre ai 5 stelle di approvare il taglio del numero dei parlamentari e subito dopo andare al voto. Una mano tesa, in apparenza, presto interpretata dai 5 stelle come una trappola. Perché Salvini non intende ritirare la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. ...

Il «blitz» di Casellati ricompatta il centrodestra Perché Salvini vuole Sfiduciare Conte prima di Ferragosto : La presidente del Senato è stata accusata dal Pd, dai 5 Stelle e dalla sinistra del gruppo Misto di aver calpestato il regolamento. Salvini spera di accelerare la soluzione della crisi e di votare la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte il 14 agosto

Matteo Salvini - la mossa estrema per Sfiduciare il governo : via sette ministri della Lega : Matteo Salvini è a un passo dal ritirare i sette ministri della Lega. Questa la mossa estrema del leader leghista per accelerare il voto di sfiducia su Giuseppe Conte e boicottare la pericolosa trattativa tra dem e grillini. "È una battaglia contro il tempo", confida in queste ore il leader. "È la p

Renzi : pronti a Sfiduciare Salvini. La giornata del leader leghista tra selfie - tuffi e contestazioni : I due ex alleati si sfidano a colpi di tweet e meme su Facebook. Di Maio: «La Lega guardava i sondaggi da un anno». Renzi smentisce le voci di un’intesa con i 5 Stelle per rinviare il voto

Salvini vuole Sfiduciare il governo – liveblog : La crisi è stata formalizzata con una mozione di sfiducia presentata dalla Lega al Senato: tutte le notizie man mano che arrivano

Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo : "La maggioranza non c'è - in aula a Sfiduciare Conte" : Ora è ufficiale, si è aperta la crisi di governo. Lo confermano le parole di Matteo Salvini diffuse con una dichiarazione ufficiale: "Inutile andare avanti a colpi di NO e litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di Signor No. Non vo

"Non ci sono i 'se'". Risponde così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, all'uscita da Palazzo Chigi per un caffè, alla domanda se il M5s chiederà a Matteo Salvini di portare la crisi di Governo in Parlamento. "Ci sono i colloqui in corso. sono tranquillo".

Giuseppe Conte a Salvini e Di Maio : "Se mi volete Sfiduciare - venite a farlo in Aula davanti agli italiani" : Alla fine Giuseppe Conte prende atto, di fronte alle richieste di Salvini si riserva di decidere, senza però dimenticare che si trova di fronte a un bivio: la testa di Danilo Toninelli (quantomeno quella) in cambio della tenuta dell'esecutivo. Nonostante questo il presidente del Consiglio sembra tra

Renzi : “Non mi occupo più di Pd. Zingaretti pensi a Salvini e non a me. Errore Sfiduciare Faraone e non il vicepremier della Lega” : “Non mi occupo più del Pd. E suggerisco al segretario di occuparsi dell’altro Matteo, non di me”. L’ex segretario Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della sera mentre è negli Usa per una conferenza sul futuro e tecnologia, riapre lo scontro dentro il Partito democratico. I fronti aperti sono tanti e vedono da settimane attacchi e malumori tra Renziani da una parte e sostenitori del segretario Nicola Zingaretti ...

Renzi dagli Usa : «Non mi occupo del Pd - un errore non cercare di Sfiduciare Salvini» : L’ex leader Matteo Renzi dal Montana dove è stato invitato per una conferenza con leader e big della Silicon Valley, commenta: «Invece lo hanno fatto con Faraone...»