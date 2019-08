Hong Kong, veicoli armati al confine

Migliaia di uomini della polizia militare cinese hanno sfilato in uno stadio a Shenzen,alcon. La presenza diper il trasporto truppe accresce i timori di un intervento militare cinese per fermare le proteste per la democrazia nell'ex colonia britannica, spesso sfociate in scontri tra manifestanti e polizia. Dopo 2 giorni di stop dei voli all'aeroporto per le proteste, la Airport Authority ha ottenuto un'ingiunzione temporanea che impedisce ai manifestanti di entrare in alcune aree dello scalo.(Di giovedì 15 agosto 2019)