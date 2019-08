Hong Kong | il Dragone cinese prepara la prova di forza mentre Trump si appella a Xi

Hong Kong - Trump a XI : "Incontriamoci" : 11.58 "Conosco molto bene il presidente cinese Xi. Grande leader che ha molto rispetto per il suo popolo, e un brav'uomo in un 'affare difficile'.Non dubito che se il presidente Xi vuole risolvere rapidamente e umanamente il problema di Hong Kong, possa farlo. Incontro personale?".Lo twitta il presidente americano Trump a proposito della crisi a Hong Kong,suggerendo un incontro tra i due. La Cina "vuole certamente un accordo" commerciale gli ...

Hong Kong - Trump chiede incontro a Xi Jinping per risolvere “rapidamente” la crisi. E la Cina invia truppe al confine : Rimane alta la tensione a Hong Kong. Dopo i due giorni di stop dei voli all’aeroporto internazionale per le proteste, la Airport Authority ha ottenuto un’ingiunzione temporanea che impedisce ai manifestanti di entrare in alcune aree dello scalo e la situazione è tornata così alla normalità. I voli sono ripresi e le proteste si sono spostate nel quartiere di Sham Shui Po: qui circa 100 manifestanti hanno puntato i laser contro una stazione di ...

Hong Kong - i manifestanti non lasceranno più spazio alle provocazioni : Iniziata nei primi di giugno in contrasto alla legge sull'estradizione, che avrebbe permesso alle autorità locali di far processare i dissidenti a Pechino, la "protesta delle mascherine" adesso si allarga al grido della democrazia sotto bandiere rosse di Taiwan, considerato emblema orientale della libertà, e cartelloni gialli, a richiamare il cosiddetto "movimento degli ombrelli" nato nel 2014. Nonostante la sospensione della legge in questione ...

A Hong Kong i manifestanti arretrano - i blindati avanzano : I manifestanti fanno un passo indietro, i blindati fanno un passo avanti. Nel Risiko-Hong Kong i margini per una mediazione sembrano ormai consumati. I dimostranti arretrano fisicamente, con l’aeroporto di Hong Kong che riprende a funzionare e ottiene un divieto giudiziario di manifestare nello scalo, ma la protesta continua, con cinque richieste su cui chiedono una risposta da parte delle autorità. Nel frattempo la Cina avanza: le ...

Cosa sta facendo la Cina a Hong Kong : Per ora sta cercando di fermare le proteste senza usare la forza militare, con la censura e le minacce: ma appunto, per ora

Gli scontri all’aeroporto di Hong Kong : La polizia antisommossa è entrata con manganelli e spray al peperoncino, l'ONU ha invitato le autorità di Hong Kong a non usare la violenza, la Cina gli ha risposto di farsi i fatti suoi

Violenti scontri all'aeroporto di Hong Kong. Pechino muove truppe al confine : Hong Kong non vola più. L’aeroporto resta il luogo centrale della protesta e diventa per la prima volta terreno di scontro fra manifestanti e polizia. Con la governatrice Carrie Lam che alza i toni ed esorta chi protesta a “evitare l’abisso”, mentre Pechino segue con crescente irritazione il prolungarsi della situazione. Almeno cinque mezzi carichi di poliziotti in assetto antisommossa sono arrivati allo scalo ...