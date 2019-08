Giustizia | Bonafede | “Tempi brevi e riforma prescrizione Questo interessa ai cittadini”

Giustizia - il ministro Bonafede : “La Lega vuole la separazione delle carriere? Non riguarda i tempi dei processi e non interessa ai cittadini” : La separazione delle carriere dei magistrati? “Non ha nulla a che fare con i tempi della Giustizia che interessano i cittadini”. Così il guardasigilli Alfonso Bonafede spiega perché l’ultima richiesta della Lega non può entrare nella riforma della Giustizia. Una richiesta che ha infiammato il clima all’ultimo consiglio dei ministri con il guardasigilli andato allo scontro duro con la colLega leghista Giulia Bongiorno. ...

Riforma Giustizia - Bonafede : “Se il punto è la riduzione dei tempi del processo sfondano una porta aperta” : “Ho incontrato il presidente del Consiglio. Ieri ci siamo salutati stabilendo un approfondimento su processo penale. Se il punto, se l’obiettivo è veramente ridurre i tempi del processo penale, e non c’entrano niente separazione delle carriere e intercettazioni, come ho sempre detto, con il M5S sfondano una porta aperta. Mi sono confrontato con Conte per altre proposte di miglioramento per raggiungere l’obiettivo. Io sono ...

"La riforma della Giustizia di Bonafede è acqua infetta" : così i colpevoli non finiranno mai in carcere : Questa riforma della Giustizia non s' ha da fare. Sarà pure in Bonafede ma resta una figlia di Trojan. Essa ha infatti per principio non citato, perché non bisogna nominare l' Onnipotente invano, proprio il divino Trojan, quel dispositivo che viene spedito dentro un telefono dopo di che funziona com

Riforma Giustizia 2019 : scontro Bonafede-Bongiorno - le ragioni : Riforma Giustizia 2019: scontro Bonafede-Bongiorno, le ragioni Nella giornata di ieri, avevamo accennato al nuovo fronte di crisi – l’ennesimo – dell’esecutivo gialloverde. Non c’è solo la tav o il decreto per le autonomie a tenere banco. Da ieri, anche la Riforma della Giustizia è in bilico. I protagonisti che portano avanti il dibattito sulla Riforma sono il ministro per la Giustizia, il guardasigilli Alfonso ...

Giustizia - Bonafede : “Intercettazioni? Ricordo alla Lega che non governa con Berlusconi” : “Quello che è rimasto fuori ieri in Cdm, della riforma della Giustizia, è la parte sulla riduzione del processo penale. Perché un cittadino indagato non vuole rimanere tanto tempo appeso a un processo penale. Così come un cittadino che magari subisce furto in casa, non vuole solo Giustizia, ma la vuole anche veloce. Per la prima volta nella storia della Repubblica stabiliamo tetti massimi perentori”. Così il ministro della Giustizia, ...

Riforma della Giustizia - Bonafede : “Tanti ‘no’ della Lega. Il vero problema è la prescrizione?” : Dopo oltre otto ore di scontri e tensioni sulla Giustizia, in una giornata andata avanti tra vertici ristretti e allargati a Palazzo Chigi, prima e durante un Consiglio dei ministri due volte sospeso e poi terminato oltre la mezzanotte, M5s e Lega trovano l’escamotage giuridico per tentare almeno di rinviare la faida. Certo, non basta per sbloccare lo stallo sulla Riforma penale, approvata soltanto ‘salvo intese’. Né per ...

Lite 5S-Lega di 9 ore sulla Giustizia La riforma Bonafede parte a metà : Il nodo, sulla carta, è quello del processo penale. Anche se dopo aver trovato un'intesa su quello civile e sulla riforma del Csm, la Lega parla di testo totalmente "da riscrivere". Non bastano otto ore di confronto e un Consiglio dei ministri fiume fra M5s e Lega per accendere il disco verde sul ridisegno del sistema Giustizia da parte del ministro grillino Alfonso Bonafede Segui su affaritaliani.it

Riforma della Giustizia - Consiglio dei ministri di nuovo sospeso dopo stop di due ore. Agenzie : “Scontro Bongiorno-Bonafede” : L’inizio in ritardo, lo stop immediato, la ripresa dopo oltre 2 ore e di nuovo una pausa, intorno alle 21.45. La riunione del Consiglio dei ministri che deve discutere la Riforma della giustizia procede a strappi, anche a causa delle tensioni nella maggioranza. A Palazzo Chigi si cerca di fare quadrato attorno al provvedimento impostato dal ministero della giustizia guidato da Alfonso Bonafede. Di certo, non è bastata un’ora ...

