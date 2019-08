Ancona | picchia la nonna 77enne afferrandola per il collo e la minaccia | “Sei già morta”

Fonte : fanpage

(Di giovedì 15 agosto 2019) Un giovane disoccupato di 27 anni è stato arrestato a Falconara Marittima () per maltrattamenti in famiglia. A chiamare i carabinieri, dopo anni di minacce, è stata la. Nel maggio scorso il giovane violento aveva afferrato per ill'anzianaper poi colpirla con una testata sul mento. Il giovane, disoccupato da sempre, vive dei soldi che riceve dall'anziana e dai propri genitori. Una brutta storia di minacce e violenze che i carabinieri avevano cominciato a monitorare 6 mesi fa, quando i genitori dell'arrestato avevano trovato il coraggio di denunciarlo.

venti4ore : Ancona, picchia e minaccia il padre col coltello per la droga: arrestato -