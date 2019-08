Su Instagram ora si possono usare filtri personalizzati

Ora potete creare i vostri filtri AR per le storie di Instagram : Facebook apre a tutti Spark AR : Instagram apre Spark AR, perciò tutti possono creare i propri filtri per il viso in realtà aumentata da utilizzare per le storie del social, la conferma arriva da Facebook stessa. L'articolo Ora potete creare i vostri filtri AR per le storie di Instagram: Facebook apre a tutti Spark AR proviene da TuttoAndroid.

Briatore scende in politica : la reazione della Gregoraci su Instagram : Flavio Briatore scende in politica ed Elisabetta Gregoraci reagisce in modo molto particolare su Instagram. La showgirl calabrese e l’imprenditore si sono separati ormai da diverso tempo. Un matrimonio celebrato nel 2008 e arrivato al capolinea nel 2017 dopo oltre dieci anni d’amore. Il divorzio è stato vissuto con grande serenità: Briatore e la Gregoraci hanno mantenuto buoni rapporti per amore del figlio Nathan Falco. Secondo le ...

Aurora Ramazzotti preoccupa su Instagram : “Ho un’emergenza. Devo tornare a casa” : Aurora Ramazzotti preoccupa i fan su Instagram raccontando di dover interrompere le vacanze a causa di un’emergenza. Dopo essersi lasciata alle spalle il caldo di Milano e le polemiche riguardo l’addio fra papà Eros e Marica Pellegrinelli, Aurora era volata a Mykonos in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza e di alcuni amici. La 22enne aveva postato su Instagram numerose foto che la ritraevano, più bella che mai, in spiaggia e in ...

Veera Kinnunen e Osvaldo innamorati su Instagram : la reazione di Oradei : Da settimane ormai non si parla d’altro che del triangolo amoroso fra Veera Kinnunen, Dani Osvaldo e Stefano Oradei. I due ballerini si sono detti addio dopo undici anni d’amore e sembra che dietro la rottura ci sia proprio l’ex calciatore. Vera e Dani infatti sono usciti allo scoperto su Instagram qualche settimana dopo la fine di Ballando con le Stelle, pubblicando la foto di un bacio che lasciava poco spazio ai dubbi. Quando ...

Il coraggio di Micol Olivieri su Instagram : “Amatevi sempre” : Bellissima e coraggiosa, Micol Olivieri lancia un messaggio importante ai follower su Instagram, invitando tutte le donne ad accettare il proprio corpo. Cellulite e smagliature sono problemi con cui tutte, prima o poi, ci troviamo a fare i conti. Spesso ci guardiamo allo specchio e quello che vediamo non ci piace oppure ci sentiamo giudicate per un rotolino di grasso oppure un accenno di buccia d’arancia. Una frustrazione che aumenta ...

Facebook cambierà i nomi di Instagram e WhatsApp - e intanto entra ancora nel mirino dell’antitrust USA : Facebook cambierà a breve i nomi di Instagram e WhatsApp aggiungendo l'appendice dell'artefice. E nel mentre la Federal Trade Commission apre un'indagine antitrust proprio sull'acquisto da parte di Facebook dei due servizi. L'articolo Facebook cambierà i nomi di Instagram e WhatsApp, e intanto entra ancora nel mirino dell’antitrust USA proviene da TuttoAndroid.

Ora puoi fare beneficenza dalle Stories di Instagram : Instagram (Foto: pexels.com /Francisco Fernández ) Dal 30 luglio Instagram rende disponibile in Italia lo sticker per le donazioni. In questo modo, tramite le Stories, gli utenti possono raccogliere fondi per le buone cause che hanno a cuore. L’opzione donazioni nelle storie di Instagram era stata scoperta a febbraio 2019 dalla specialista di reverse engineering, Jane Manchun Wong e successivamente confermata dalla società. Ora la funzionalità è ...

Antonella Clerici chiude il ristorante. Lei si consola con Garrone su Instagram : Antonella Clerici ha deciso di chiudere il ristorante aperto nel 2015. Periodo nero per la presentatrice che dopo l’esclusione dei palinsesti Rai, è costretta a rinunciare anche alla sua attività di imprenditrice della ristorazione. Antonellina infatti ha chiuso i battenti di Casa Clerici, il locale aperto 4 anni fa al Centro Campania di Marcianise. Stando a quanto riporta 361 magazine, il ristorante non avrebbe retto il cambio di ...

U&D - crisi tra Eleonora e Oscar Branzani : la conferma su Instagram : Dopo la vacanza in Sardegna, Eleonora e Oscar sono apparsi sempre più distanti. Aria di crisi? Sì, a confermarlo è proprio la giovane influencer. Soltanto poche settimane fa, i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi apparivano felici e più innamorati che mai. ??Poi il silenzio e quella distanza che non è passata inosservata ai fan che, sempre più insistenti, chiedevano notizie della coppia. Così è arrivata l’amara confessione ...

Michelle Hunziker - il messaggio alla figlia Aurora dopo che ha pubblicato il suo numero su Instagram : Non devono essere stati giorni facili per Michelle Hunziker dopo che il suo numero di cellulare è stato mostrato su...

Michelle Hunziker - il suo numero finisce su Instagram : la supplica di Aurora : Finito su Instagram il numero di telefono di Michelle Hunziker. Ecco cosa è successo Michelle Hunziker, poche ore fa, è stata vittima di un siparietto tragicomico. Il suo numero di cellulare, infatti, è finito su Instagram a causa di Aurora, sua figlia. La giovane Ramazzotti ha pubblicato in una storia uno screen dove era ben […] L'articolo Michelle Hunziker, il suo numero finisce su Instagram: la supplica di Aurora proviene da Gossip e Tv.

Aurora pubblica per sbaglio il numero della madre su Instagram. Michelle lancia un appello disperato : Aurora Ramazzotti ha pubblicato per sbaglio il numero della madre in una storia su Instagram. L’immagine è rimasta online solo per pochi minuti ma alcuni fan sono riusciti a segnare il numero e hanno iniziato ad inondarla di chiamate e di messaggi. Hunziker ha quindi deciso di rivolgere un appello sui social: “Mia figlia Auri è un po’ rinco e quindi ha postato uno screenshot con il mio numero. Mi stanno ...

Aurora Ramazzotti posta su Instagram il numero di telefono della madre - Michelle Hunziker lancia un appello disperato : Aurora Ramazzotti fa uno scherzetto alla mamma Michelle Hunziker, ma le conseguenze non sono così divertenti. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle ha infatti condiviso sui suoi social uno...

Aurora Ramazzotti sbaglia e condivide il numero della madre su Instagram - : Francesca Galici Una svista clamorosa di Aurora Ramazzotti e il numero di Michelle Hunziker finisce su Instagram: la pronta cancellazione della storia non ha impedito che alcuni utenti lo salvassero e inondassero la showgirl svizzera di messaggi I social sono un bellissimo veicolo di notizie e di informazioni ma se utilizzati nel modo sbagliato possono causare alcuni problemi. Lo ha capito sulla sua pelle Aurora Ramazzotti, che in un ...