Rischio esplosione di violenza Ora Open Arms teme i migranti

Esplosione in base militare russa - 2 morti e Rischio radiazioni : Mosca, 18 ago. (AdnKronos) – Due persone sono morte in seguito alle ferite riportate, e altre quattro sono rimaste ferite, in una base militare russa sul Mar Bianco di Severodvinsk, nella regione di Arkhangelsk, nell’Esplosione di un motore per missile, a causa del combustibile liquido, durante un test, ha reso noto il ministero della difesa. La portavoce del comune di Severodvinsk ha denunciato un aumento temporaneo del livello ...

Esplosione Stromboli - il geologo Franco Ortolani : “Come si possono autorizzare escursioni nella parte a maggiore Rischio? I cittadini vanno tutelati” : Il Senatore ed esperto geologo Franco Ortolani è tornato a parlare del vulcano Stromboli, in merito alla violenta eruzione del 3 luglio scorso, costata la vita ad un giovane escursionista. In un post su Facebook, Ortolani ha scritto: “L’Esplosione del 3 luglio 2019 è sopraggiunta all’improvviso, proprio come scritto nella pagina Centri Visitatori INGV delle Isole Eolie, il Vulcano informa: “Nonostante il grande impegno di monitoraggio, non è ...

Elisabetta Canalis - seno fuori controllo : il bikini è troppo strizzato - Rischio esplosione : Elisabetta Canalis, che un anno fa circa si è ingrandita il seno, ormai vicino alla perfezione, incanta i suoi fan. Gli ultimi scatti di Elisabetta vengono direttamente dalla Toscana, dalla regione del Chianti. Senza un briciolo di volgarità, l’ex velina mostra il corpo incredibile. Stretta in un b

Esplosione Stromboli - il geologo Ortolani in Senato : “Problemi nei sistemi di allarme - Rischio tsunami esiste ma è trascurato” [VIDEO] : Il Senatore Franco Ortolani, esperto geologo, è intervenuto in Senato pochi giorni fa, esprimendosi sulle esplosioni che nei giorni scorsi hanno avuto per protagonista lo Stromboli, mettendo in luce i problemi che riguardano il sistema di allerta della popolazione e il rischio tsunami, che secondo il geologo in Itali esiste ma è trascurato. In fondo all’articolo, il video del suo intervento in Senato. “Nel pomeriggio di mercoledì 3 luglio, a ...

Esplosione Stromboli - un morto e un ferito. Spiagge di Salina sgomberate per Rischio tsunami [LIVE] : Un escursionista e’ morto e un altro e’ ferito sul versante dello Stromboli in eruzione. Lo riferisce il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella. In volo due elicotteri provenienti da Salerno e da Catania. Il canadair, spiega il comandante, non riesce a intervenire perche’ c’e’ troppo fumo e la zona e’ impervia. Il quadro drammatico e’ confermato anche dal sindaco di Lipari Marco ...