Putin non vuole vedere le proteste su YouTube

Storico israeliano si autocensura per non dispiacere Putin : “Rispetto le tipicità locali” : Yuval Noah Harari, uno dei più famosi storici e saggisti internazionali, con oltre 20 milioni di copie vendute dei suoi libri, ha modificato alcuni passaggi critici verso Vladimir Putin nell'edizione russa del suo libro "21 lezioni per il XXI secolo". Lo studio israeliano si è difeso dicendo di averlo fatto per non incappare nella censura del Cremlino.Continua a leggere

Gad Lerner contro Matteo Salvini : "La Casa Bianca non dimentica quell'antica asse con Vladimir Putin" : "L'opinione pubblica italiana è smemorata, ma la diplomazia mondiale ha la memoria lunga. Salvini può fingere di scherzare sulla Moscopoli dell'Hotel Metropol, confidando di farla franca sull'onda dei sondaggi. Ma di fronte a Putin, Trump e all'Unione europea l'aspirante premier italiano è chiamato

Dai giudici di Genova un ‘niet’ a Putin Il dissidente non sarà estradato : "In Russia tortura per gli oppositori" : I giudici della Corte di Appello respingono il mandato di cattura per un architetto del Daghestan perchè nella Federazione "vengono violati i diritti fondamentali dell’uomo"

"Incontro soddisfacente" fra Putin e il Papa. Ma Francesco non molla gli ortodossi di Costantinopoli : Non c’è stato nessun invito in Russia per Papa Francesco, come anticipato ieri sera dal Cremlino, dato che dopo la crisi ucraina i rapporti tra la Chiesa di Roma e il Patriarcato di Mosca si sono raffreddati.Ma non era scontato il commento dello stesso zar russo che congedandosi ha detto a Francesco: “Grazie per il tempo che mi ha dedicato. È stato un discorso molto sostanzioso e interessante”. Mentre il portavoce ...

Roma blindata - oggi arriva Vladimir Putin"Non volevamo le sanzioni all'Italia ma..." : Il presidente russo vedrà Papa Francesco, Mattarella, Conte, Di Maio e Salvini. Incontro privato con Berlusconi. In un'intervista al "Corriere della Sera" spiega di non poter togliere le contro-sanzioni di Mosca contro i Paesi Ue.

E' Putin obsoleto - non il liberalismo : Il liberalismo è diventato “obsoleto” ha detto Vladimir Putin nella intervista-da-leggere-e-studiare rilasciata al Financial Times, è “entrato in conflitto con gli interessi della stragrande maggioranza della popolazione” e con “i valori tradizionali”. “Non è che debba essere distrutta”, l’idea libe

Trump-Putin sorrisi e ironie al G20 : “Non interferire sulle mie elezioni” : Vladimir Putin si presenta al G20 affermando che la democrazia liberale è obsoleta, e per tutta risposta colui che dovrebbe essere il leader mondiale del liberalismo scherza sull’offensiva lanciata da Mosca per interferire nei processi elettorali e destabilizzare la democrazia occidentale....

Putin : 'Le idee liberiste sono obsolete e non possono più dettare regole' : Il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato una storica intervista al Financial Times, toccando temi importanti e rivelando punti di vista molto particolari. Innanzitutto ha dichiarato che la mentalità liberale che ha dominato negli ultimi anni sarebbe divenuta ormai obsoleta, poiché avrebbe aperto le porte ad un "insensato multiculturalismo". Di conseguenza, si è detto vicino alle politiche di Trump, ma ha ribadito che le presunte ...

G20 Osaka - Donald Trump gela Putin : "Non interferire con il voto negli Usa" : "Non interferite nelle elezioni". Così Donald Trump ha accolto Vladimir Putin all'inizio del loro incontro a margine del G20 di Osaka appena iniziato. Una battuta, piuttosto raggelante, per stemperare il clima scaldato dall'intervista storica del presidente russo al Financial Times sul "fallimento d

Putin ha tempo per le balene ma non per rispondere sul volo MH17 : Roma. C’era Katia, la youtuber di quindici anni che gli ha chiesto di trovare risposte al problema della spazzatura. C’era la numerosissima famiglia del Donbass, undici figli, ora rifugiati nella regione di Tatarstan. C’erano le soldatesse che lo hanno ringraziato per aver dato loro la possibilità d

"Salvini può riunire Trump e Putin Italexit? Non impossibile - anzi..." : INTERVISTA/ Arduino Paniccia, massimo esperto di geopolitica e strategia miitare, analizza le conseguenze sulla politica estera del governo dopo il viaggio di Salvini negli Usa Segui su affaritaliani.it

Quello che Gessen non vede e non può raccontare sulla transizione della Russia di Putin : "Il futuro è storia" l’ho visto il mese scorso passando davanti a una vetrina nel centro di Roma. Di Masha Gessen ho avuto per le mani un paio d’anni fa una biografia di Putin, piuttosto parziale a dire il vero, intitolata “L’uomo senza volto”, ma dato che mi pare prematuro scrivere un’opera su Puti