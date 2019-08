Perché saranno smartwatch | fit tracker e anelli a rilanciare i pagamenti digitali in

Fonte : wired

(Di mercoledì 14 agosto 2019) foto: Pixabay, fite simili: sembra proprio che indossare la tecnologia ci piaccia, se è vero come è vero che a livello mondiale il mercato dei wearable è passato dai circa 16 miliardi di dollari del 2016 agli oltre 26 miliardi del 2018. E, stando alle proiezioni, nel 2022 potrebbe spingersi fino a 73 miliardi di dollari. Una cifra che lascia pensare che gli “indossabili” potrebbero anche erodere un po’ di spazio agli smartphone in molte applicazioni nella vita di tutti i giorni. Già da un po’ per esempio anche in Italia glisi possono usare anche per pagare. E non sono gli unici. “Si parla di Apple Watch, deglicompatibili con Samsung Pay e/o Google Pay, degliGarmin e dei fitnessdi Fitbit”, illustra Valeria Portale, direttore dell’Osservatorio mobile payment & commerce del Politecnico di Milano. Ma ci sono ...

dvrgrz : RT @PivaEdoardo: ma quando LUI morirà perché anche lo morirà QUANTI saranno a piangerlo? due tre forse quattro persone VIVE PER ODIARE OD… - PivaEdoardo : ma quando LUI morirà perché anche lo morirà QUANTI saranno a piangerlo? due tre forse quattro persone VIVE PER ODI… - michelericcia16 : Io non ho nessuna preoccupazione. Primo, perchè anche con un forte astensionismo le percentuali saranno sempre quel… -