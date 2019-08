Passo San Ginesio Settantenne investe e uccide un bimbo di 9 anni

“Per sempre”. Quattro anni insieme : Alessandra Amoroso e Stefano Settepani sono pronti per il grande Passo : Le sue canzoni sono diventate la colonna sono ra di tantissime storie d’amore. Ma oggi è Alessandra Amoroso , 32 anni , a dedicare parole importanti al suo Stefano Settepani . Riservata e discreta sulla sua vita privata, Alessandra ha deciso di condividere sui social una foto insieme al suo Stefano . Ed è una vera rarità. “E ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre… ma non basta mai!”, scrive Alessandra Amoroso riportando la frase di una ...

C'è vita a sinistra (in Spagna). Sanchez a un Passo dall'accordo di Governo con Iglesias : Erano sul punto di rompere, di litigare, di portare gli spagnoli alle urne per la quarta volta in quattro anni. Invece, due giorni dopo che Sanchez era arrivato ad accusare Podemos di “non difendere la democrazia”, è stata una mossa del suo leader del partito di sinistra , Pablo Iglesias , a calmare le acque.Le trattative tra Sanchez e Iglesias L’accordo sarà finalmente portato a casa? Nel Psoe soffiano venti ...

Brindisi - iguana di 120 centimetri a sPasso per le vie di San Pietro Vernotico : Gli abitanti di San Pietro Vernotico, nel Brindisino, ieri pomeriggio hanno fatto un incontro davvero inconsueto nelle strade della periferia del paese. Infatti, secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, un iguana lunga circa 120 centimetri stava tranquillamente passeggiando per le vie della cittadina. Il rettile non era stato abbandonato di proposito, ma era sfuggito al suo proprietario, un muratore di 47 anni del posto, le ...