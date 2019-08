Il minuto di silenzio in ricordo dei morti del ponte Morandi che dura quasi due minuti

Ponte Morandi : Genova piange le sue vittime - un minuto di silenzio alle 11 : 36 : alle 11:36, momento esatto del crollo del Ponte Morandi un anno fa, Genova si è fermata per un minuto di raccoglimento al termine della messa di commemorazione per le vittime. A rompere il silenzio è stato il suono delle campane delle chiese della città e il fischio delle sirene delle navi attraccate al porto. L'articolo Ponte Morandi: Genova piange le sue vittime, un minuto di silenzio alle 11:36 sembra essere il primo su Meteo Web.

Carabiniere ucciso - il lungo applauso all'arrivo del feretro. Funerali su Rai 1 e minuto di silenzio in tv DIRETTA : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì...

Carabiniere ucciso - un minuto di silenzio sulle reti Rai : Nel giorno dei funerali del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma da due ragazzi americani con 11 pugnalate, la Rai ha deciso di interrompere le proprie trasmissioni alle 11.30 per un minuto di silenzio.prosegui la letturaCarabiniere ucciso, un minuto di silenzio sulle reti Rai pubblicato su TVBlog.it 29 luglio 2019 11:01.

