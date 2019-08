Il ghiaccio marino artico scomparirà completamente a settembre | un incubo per orsi polari

Fermi tutti - gli inverni sono gelidi non perché perdiamo ghiaccio marino : ma non è una buona notizia : I ricercatori sostengono che a rendere gli inverni così gelidi in Nord America e in Asia non sia la perdita del ghiaccio marino, della banchisa, come sostenuto in passato da altri studi. A determinare il calo drastico delle temperature in alcuni paesi del nord sarebbe comunque il riscaldamento globale: ecco come.Continua a leggere

Clima : record negativo di ghiaccio marino in Alaska : Gli effetti dei cambiamenti Climatici sono pesanti anche in Alaska dove si sono registrati i livelli più bassi di ghiaccio marino: a causa di temperature record e incendi, alcune aree sono completamente prive di ghiaccio, un evento che non si è mai verificato così presto nel corso dell’anno, con ovvie conseguenze per il Clima artico e la Terra. Secondo Mark Serreze, direttore del National Snow and Ice Data Center (NSIDC), rispetto a tutte ...

Antartide - il ghiaccio marino si scioglie sempre più in fretta (e non sappiamo perché) : La quantità di ghiaccio marino antartico, al Polo Sud, sta diminuendo drammaticamente. Trentacinque anni di aumento della sua massa (il trend di crescita è durato dal 1979 al 2014) sono stati spazzati via da tre anni di improvviso declino, e gli scienziati non sanno ancora spiegarsi il motivo per cui una tendenza durata decenni si sia improvvisamente ribaltata. Lo rivela una nuova analisi satellitare: tra il 2014 e il 2017 l’estensione del ...