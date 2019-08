Huawei P Smart 2019 sta ricevendo l’aggiornamento con la EMUI 9 1 e le patch di sicurezza

Huawei svela quando EMUI 10 con Android Q arriverà su questi smartphone : EMUI 10 è divenuta ufficiale la scorsa settimana e ora tutti gli utenti Huawei e HONOR si chiedono quando i loro dispositivi riceveranno tale aggiornamento L'articolo Huawei svela quando EMUI 10 con Android Q arriverà su questi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Torna il sereno tra Huawei e Android : gli smartphone dell’OEM rientrano tra i prodotti Enterprise : Tutti avevano creduto che HarmonyOS dovesse sostituire degnamente Android nella gestione software degli smartphone Huawei e Honor, ma a quanto pare non sarà necessario (diciamo che qualcosa avevamo intuito, ma che inizialmente la data del 19 agosto, che cadrà tra meno di una settimana, ci aveva un po' fatto intimorire). Nel corso dell'evento di presentazione del sistema operativo proprietario, il colosso cinese ha fatto sapere di voler ancora a ...

Anche oggi arriva un'ondata di aggiornamenti per smartphone Sony - Huawei e Samsung : Anche oggi arriva un'ondata di aggiornamenti per smartphone Sony, Huawei e Samsung, tra i quali Xperia 1, Xperia XZ Premium, Mate 20 Lite e Galaxy A5 (2017)

Disponibilità EMUI 10 su più di 35 smartphone : si parte l’8 settembre dai Huawei P30 : Annunciata a margine del HDC 2019, EMUI 10 non sta facendo altro che ricevere consensi. Gli utenti non vedono l'ora di poterla ricevere e provare, cosa che dovrebbe avvenire in tempi brevi. Come riportato da 'Huaweicentral.com', la nuova interfaccia del produttore cinese verrà resa disponibile per più di 35 dispositivi, per un totale di 150 milioni di utenti. Il programma beta partirà il prossimo 8 settembre a ridosso dei Huawei P30, cui farà ...

Huawei ha il suo sistema operativo - ma (per ora) niente smartphone : Eccolo il sistema operativo di Huawei. Si chiama HarmonyOS: esiste (come era già stato confermato) ed è pronto a partire camminando sul filo: dimostrare che la casa cinese può farcela, ma sottolineando che Android è sempre la prima scelta. Non è (ancora) tempo di guerra Richard Yu, ceo di Huawei Consumer Business Group, ha mostrato i muscoli e affermato – durante la conferenza per gli sviluppatori – che il sistema operativo sarebbe in grado di ...

Ecco come Huawei è al lavoro per migliorare il software fotografico dei suoi smartphone : Huawei fa coppia con Meitu con lo scopo di migliorare ulteriormente il software fotografico e quindi la resa dei suoi smartphone in un settore in cui la fa già da padrone.

Smartphone : nel mercato europeo giù Huawei - vola Samsung : Dati Canalys: consegne totali a 45 milioni di di unità. Male anche l'iPhone di Apple. In Europa il più venduto è il Samsung Galaxy A50

Huawei sempre più convinta della sua promessa : gli smartphone verranno aggiornati regolarmente ad Android Q : Huawei conferma nuovamente le proprie intenzioni e afferma che gli aggiornamenti alla prossima versione di Android procederanno regolarmente.

Samsung domina il mercato degli smartphone in Europa - in calo Huawei e Apple : La fotografia scattata dagli analisti di Canalys mostra un'istantanea del mercato europeo degli smartphone che ha chiuso il secondo trimestre 2019 a quota 45,1 milioni di unità, praticamente invariato rispetto ai 41,2 milioni di un anno fa, tuttavia sono cambiate le quote delle principali aziende. Samsung ha beneficiato del bando americano a Huawei che ha perso terreno assieme a Apple. L'articolo Samsung domina il mercato degli smartphone in ...

Nuove offerte Amazon dal 12 agosto : più sconti per Huawei P30 Lite - P Smart e OnePlus 6T : La nuova settimana di metà agosto si apre con offerte Amazon Nuove di zecca. I protagonisti degli sconti sono sempre gli stessi (già in vetrina nel corso delle settimane precedenti) ma il risparmio garantito è, ancora una volta, più importante. Le promozioni in partenza questo lunedì 12 agosto riguardano dunque il Huawei P30 Lite, il P Smart 2019 e di nuovo la vecchia serie OnePlus 6T. Solo due giorni fa, all'interno di un approfondimento ...

Huawei parla del futuro di HarmonyOS - degli aggiornamenti di sicurezza e degli smartphone attualmente in commercio : Durante la conferenza degli sviluppatori che si è tenuta in Cina, Huawei si è lasciata andare a dichiarazioni sul futuro della compagnia e di come HarmonyOS interesserà i consumatori.

HONOR Vision è ufficiale : una smart TV da 55 pollici con l'alternativa di Huawei ad Android TV e una fotocamera pop-up : HONOR Vision è la prima smart TV del marchio di Huawei, un prodotto a buon mercato che lancia il nuovo sistema operativo alternativo ad Android TV e che si fa ammirare per estetica e funzionalità.

Tutte le novità dell’EMUI 10 e lista smartphone Huawei e Honor in aggiornamento da settembre : Quali sono Tutte le novità di EMUI 10 e quali sono dunque i cambiamenti che porterà con se l'aggiornamento dell'interfaccia software proprietaria? Quali saranno poi tutti gli smartphone Huawei e Honor che riceveranno supporto dalla nuova fatica degli sviluppatori? Al lancio della rinnovata esperienza abbiamo dedicato un apposito approfondimento in tempo reale rispetto al lancio nella giornata di ieri. Giusto è tuttavia ritornare sull'agomento ...