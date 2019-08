F1 | Helmut Marko su Gasly | “Ha problemi nel traffico | perde posizioni e poi non riesce a

Formula 1 - Helmut Marko fa chiarezza sul futuro di Max Verstappen : “la clausola di uscita esiste - ma…” : Il consulente della Red Bull ha confermato l’esistenza della clausola di uscita nel contratto di Max Verstappen, sottolineando però come sia scaduta La Red Bull blinda Max Verstappen, soprattutto dopo la grande prima parte di stagione condita da due vittorie e una pole position, la prima in carriera arrivata a Budapest. Photo4/LaPresse La clausola di uscita presente nel contratto dell’olandese è infatti scaduta, dunque non può ...

Formula 1 - Helmut Marko a muso duro contro Vettel : “ha sopravvalutato se stesso e ci ha tolto il podio” : Il super consulente della Red Bull ha attaccato duramente il pilota tedesco, colpevole di aver colpito Verstappen al giro numero 33 del Gp di Silverstone Rabbia e delusione per la Red Bull dopo il Gp di Silverstone, concluso giù dal podio nonostante l’ottimo passo dimostrato da Max Verstappen e Pierre Gasly. Photo4/LaPresse L’olandese avrebbe potuto ottenere addirittura un secondo posto, se Vettel non lo avesse tamponato al 33° ...

F1 - Helmut Marko : “Se avessero penalizzato Verstappen avremmo pensato di ritirarci del campionato” : Non si sono ancora placate le polemiche sul contatto tra Max Verstappen e Charles Leclerc nelle battute finali del Gran Premio d’Austria 2019 di Formula Uno. Se, da un lato, la Ferrari è stata costretta a mandar giù l’amaro boccone della non-penalizzazione del pilota olandese, dall’altra parte il team di Milton Keynes ha esultato per la decisione della direzione di gara che ha “assolto” il suo giovane talento. Ma, ...

Formula 1 - l’ombra di Kvyat su Gasly? Helmut Marko fa chiarezza : “è un pettegolezzo falso” : Il super consulente della Red Bull ha sottolineato come il pilota francese non rischi il proprio sedile a favore di Kvyat Pierre Gasly non rischia il posto in Red Bull, almeno per il momento. Sono false infatti le voci che vorrebbero un avvicendamento con Daniil Kvyat, attualmente pilota titolare in Toro Rosso. photo4/Lapresse Il manager del russo è stato visto parlare a Le Castellet con Helmut Marko, il quale però ha smentito che ...

F1 - Helmut Marko : “Con l’approccio di Montreal - Hamilton dovrebbe essere punito” : Siamo nel weekend del GP di Francia, ottava prova del Mondiale 2019 di F1, ma la testa di tutti è ancora a quanto è avvenuto a Montreal. La penalità di 5″ comminata al ferrarista Sebastian Vettel continua a far discutere e la decisione ieri da parte dei Commissari di confermare la sanzione nei confronti del tedesco alimenta dubbi e perplessità sulla linea da seguire in questi casi. In questo senso, l’episodio che ha avuto per ...