Dalla Spagna | “James per il Real è una patata bollente C’è una curiosità sulla sua

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Palliggiano su Rodriguez Il corrispondente del Corriere dello Sport, Davide Palliggiano ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la trattativa James Rodriguez-Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: “Rodriguez è un giocatore che non rientra nei piani di Zidane e le mancate convocazioni ne sono la chiara dimostrazione. Ora come ora ilha questa, accanto a quella relativa a Bale, da gestire nel migliore dei modi, per cui se a Napoli la tensione è alta a Madrid è triplicata. Fino a qualche giorno la maglietta di James non era esposta nello store del Bernabeu, ora è apparsa in vetrina sebbene l’asterisco della società ‘numeri provvisori fino al 2 settembre’, questo può essere un segnale tanto positivo quanto negativo per il Napoli, dipende dalle prospettive”. Leggi anche Psv, Van ...

GoalItalia : Dalla Spagna sono sicuri: il Manchester United vorrebbe pagare la clausola da 88 milioni di Iñaki Williams per sost… - infoitsport : Il Napoli non ha più concorrenza per James? Dalla Spagna: 'Rodrigo all'Atletico e Correa al Milan' - justfastF1 : RT @leo_kama: @Filomen30847137 I magistrati si schierano contro gli italiani ciò che è vietato in Spagna e autorizzato dalla magistratura… -