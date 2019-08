Castel Volturno | l' immigrato che aspetta Salvini | «Venga in mezzo a noi a capire i nostri

Castelvolturno - il report della giornata degli azzurri : Doppia seduta oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano l’amichevole contro il Marsiglia. Al mattino, dopo una prima fase di prevenzione e riscaldamento, la squadra, sul campo 3, ha svolto lavoro tattico finalizzato alla manovra offensiva. Di seguito partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro. Malcuit prosegue il proprio lavoro personalizzato. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. La ...

Il Napoli si allena a Castelvolturno - il report della seduta : Dopo il ritiro di Dimaro Folgarida e la bella partita in amichevole contro il Liverpool campione d’Europa il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Centro Tecnico di Castelvolturno. La squadra si è radunata nel pomeriggio ed ha svolto una prima fase di prevenzione. Primo giorno di allenamento per Fabian Ruiz che, come da programma, ha raggiunto il gruppo dopo il successo ai campionati Europei Under 21. La rosa inizialmente si è divisa ...

Le acque fognarie di Castel Volturno scaricate in mare : maxi inchiesta : Da almeno otto anni, le acque fognarie della città di Castel Volturno sarebbero state scaricate in mare e nel fiume Volturno senza alcun trattamento di depurazione. È quanto ipotizzato...

Jovanotti e la spiaggia già ripulita : «Castel Volturno merita di più» : Inviato a Castel Volturno «Poteva essere il nostro Vietnam, la nostra campagna di Russia, ma si doveva provare a farlo. E ce l'abbiamo fatta», racconta Jovanotti nel backstage di...

Il video di Jovanotti : «Fare il concerto a Castel Volturno sembrava impossibile» : «Quando tanti mesi fa si progettò di fare un concerto qui a Castel Volturno sembrava tutto difficile, impossibile»: è un Jovanotti inedito quello che si confessa poche ore...

Jova Beach Party - Lorenzo trionfa nella notte di Castel Volturno con 35mila spettatori : Il bagno a mare lo hanno fanno in pochi. Quelli che proprio non ce l’hanno fatta a resistere al caldo spietato di Castel Volturno (provincia di Caserta). Il Jova Beach Party, straordinario show musicale di Lorenzo Cherubini si apre con un freestyle dell'artista incastonato dentro ‘Nu’ juorno buono’, prima emozione della maratona della terza tappa - dopo Lignano Sabbiadoro e Rimini - del suo tour estivo per le principali spiagge italiane. Il ...

Jovanotti - trionfo a Castel Volturno nella notte dedicata a Pino Daniele : Inviato a Castel Volturno Il bagno lo fanno in pochi, quelli che proprio non ce la fanno a resistere al caldo spietato di Castel Volturno, Africa d'Italia, «dove Miriam Makeba...

Jovanotti scalda Castel Volturno con Clementino e tanti super ospiti : Inviato a Castel Volturno Il tour di Jovanotti che sta conquistando i lidi di tutta Italia è arrivato a Castelvolturno. Non un semplice concerto, ma un'intera giornata in spiaggia a...

Campania : tromba marina semina il panico a Castel Volturno - ci sono feriti : Momenti di paura sul litorale casertano, precisamente a Castel Volturno, nel pomeriggio di oggi attorno alle 15.00. In una giornata nel complesso serena si è manifestano un fenomeno meteorologico...

Tutti pazzi per Jovanotti on the beach : come si strega Castel Volturno : Inviato a Castel Volturno Per la prima volta in questo tour Jovanotti suonerà guardando il mare, che per un «beach party» non è roba da poco: a Lignano Sabbiadoro e Rimini...

Il tour di Jovanotti fa tappa a Castelvolturno : Il tour di Jovanotti che sta conquistando i lidi di tutta Italia arriva a Castelvolturno, oggi, sabato 13 luglio.

Il Jova Beach Party arriva a Castel Volturno : scaletta - ospiti e ultimi biglietti in prevendita : Il Jova Beach Party arriva a Castel Volturno. La data è in programma per domani, sabato 13 luglio, al Lido Fiore Flava Beach. Non un semplice concerto ma una giornata all'insegna della musica e del divertimento sulle spiagge di tutta Italia: Jovanotti stupisce e lo fan con un'idea completamente nuova ed innovativa che trasforma il live in una giornata di condivisione e gioia, da vivere direttamene in spiaggia. Il filo conduttore degli ...