Fonte : blogo

(Di martedì 13 agosto 2019) Montecitorio, complice le vacanze dei deputati (sebbene il clima politico italiano in questi giorni sia tutt'altro da "ferie"), ad inizio agosto è diventato un set televisivo. Tra i banchi ed i corridoi della Camera, infatti, sono state girate alcune scene didi, docufiction dedicata alla storica figura dichemanderà in onda a dicembre, in occasione del 20 anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 1999.Prodotto da Anele in collaborazione con Rai Fiction,diprosegue in un percorso già avviato dalla Rai in passato, che prevede il racconto delle vite dei personaggio che hanno fatto ladel nostro Paese tramite il formato della docufiction.disu: "di modelli così" pubblicato su TVBlog.it 13 agosto 2019 14:40.

SerieTvserie : Storia di Nilde, Anna Foglietta sarà Nilde Iotti su Raiuno: 'Abbiamo bisogno di modelli così' - PiaZorzi : RT @IveserVenezia: A dicembre arriva su Rai Uno “Vita di Nilde” un docufilm sulla storia di Nilde Iotti - MarcoBorghi_Ve : RT @IveserVenezia: A dicembre arriva su Rai Uno “Vita di Nilde” un docufilm sulla storia di Nilde Iotti -