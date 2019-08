Programmi TV di stasera | mercoledì 14 agosto 2019 Su Canale 5 la prima TV di New York

Programmi TV di stasera - martedì 13 agosto 2019. Rai 2 recupera Hawaii Five-0 : Hawaii Five-0 Rai1, ore 21.25: Grand Tour – Val d’Ossola Da Genova al Monte Rosa, dal mare della Liguria al ghiacciaio alpino del Belvedere, nel territorio di Macugnaga, proprio sull’imponente versante est del massiccio del Monte Rosa. Il tema di questa puntata sarà l’ascesa, con un cammino che si snoda dal porto di Genova alle vette del Monte Rosa, straordinario spartiacque tra Italia e Svizzera. Il percorso di Lorella ...

Programmi TV di stasera - lunedì 12 agosto 2019. Su Canale 5 quattro nuovi episodi di The Fix : The Fix - Robin Tunney e Adewale Akinnuoye-Agbaje Rai1, ore 21.25: Sister Act – Una Svitata in Abito da Suora Film del 1992, di Emile Ardolino, con Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Maggie Smith, Kathy Najimy. Trama: Deloris fa la cantante in un casinò di Las Vegas. Una sera assiste casualmente a un omicidio compiuto dal sua amante, il boss Vince La Rocca: diventa così una pericolosa testimone. La polizia, per salvaguardarne l’incolumità in ...

Programmi TV di stasera - domenica 11 agosto 2019. Su Canale 5 la prima tv di Cake con Jennifer Aniston : Cake - Jennifer Aniston Rai1, ore 21.25: Purché Finisca Bene – Un Marito di Troppo Fiction di Luca Ribuoli, del 2013, con Cristiana Capotondi e Flavio Parenti. Trama: Alessia è una giovane donna nata e cresciuta in un quartiere popolare e periferico di Torino. Per diventare quella che è oggi, un’incantevole, formidabile produttrice musicale, negli anni ha lavorato molto su di sé: si è trasferita a Milano, ha migliorato il suo vocabolario, ...

Programmi TV di stasera - sabato 10 agosto 2019. Su Italia 1 termina la saga di Ritorno al Futuro : Ritorno al Futuro III - Christopher Lloyd e Michael J. Fox Rai1, ore 20.35: Techetechetè Superstar – Tony e Mimmo, Mercanti di Sogni In questa puntata Tony Renis verrà omaggiato sia in qualità di cantante (è del 1962 il successo planetario di ”Quando quando quando”) sia come attore e produttore ed autore dei più importanti artisti mondiali. Spazio anche a Domenico Modugno, che ha lasciato un segno indelebile nella musica ...

Programmi TV di stasera - venerdì 9 agosto 2019. Speciale Tg1 sulla crisi di Governo al posto di Grand Tour : crisi di Governo Rai1, ore 21.25: Speciale Tg1 Al posto di Grand Tour, va in onda uno Speciale del Tg1 per gli aggiornamenti in tempo reale sulla crisi di Governo, dopo la mozione di sfiducia che la Lega di Salvini ha presentato al premier Conte. Rai2, ore 21.05: Pallavolo Maschile – Italia vs Camerun Dopo la qualificazione olimpica della Nazionale femminile, tocca alla squadra maschile guadagnarsi il pass per i Giochi di Tokyo 2020. ...

Programmi TV di stasera - giovedì 8 agosto 2019. Su Canale5 Le amiche della sposa : Le amiche della sposa Rai1, ore 21.30: Don Matteo 11 – Replica Genitori e figli: Mentre indagano sull’aggressione ai danni di una psicoterapeuta, Chiara, la sorella della capitana torna a Spoleto dopo l’ennesima delusione d’amore. Per distrarla Cecchini si offre di portarla fuori, ma subito ne perde le tracce e chiede aiuto al PM per ritrovate la ragazza. Intanto Sofia è determinata a scoprire chi sia il suo veto padre. Sotto tiro: ...

Salvini a Sabaudia - Stasera Italia buca - In onda no. Ironia di Telese : "I Programmi minori si sono spenti" : Rete4 buca il comizio di Salvini a Sabaudia per fare spazio al film con Massimo Boldi, La7 invece ne approfitta e va avanti ad oltranza. “Noi ci lasciamo sul più bello”, dice Veronica Gentili alle 21.30 in punto, mentre dall’altra parte In onda si allunga di un’ora con una puntata lunga eccezionale che fa slittare l’inizio de Il medico della mutua.Alla fine non accade nulla, il vicepremier leghista dice e non dice, ipotizza crisi di governo ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 7 agosto 2019. Su Italia1 l’ultima di Battiti Live : Battiti Live Rai1, ore 21.25: SuperQuark Il documentario d’apertura della BBC racconterà il dietro le quinte della serie dedicata alle grandi dinastie degli animali. Sarà il riassunto di oltre 4 anni di riprese, effettuate nei territori più belli e lontani, ma anche più pericolosi della terra. Dalle giungle dell’India alle savane dell’Africa. Dal caldo torrido delle stagioni secche, al gelo insostenibile delle coste dell’Antartide. Proprio al ...

Programmi TV di stasera : Maximilian su Rai 3 - Battiti Live su Italia 1 e i film del 7 agosto : Tra i Programmi TV di stasera c'è la miniserie storica "Maximilian - Il gioco del potere e dell'amore" su Rai Tre, che racconta la storia dell'imperatore Massimiliano D'Asburgo. Su Italia Uno c'è l'ultima tappa del concerto "Battiti Live", condotto da Elisabetta Gregoraci, mentre su Rai Uno c'è "SuperQuark" di Piero Angela. Per quanto riguarda i film di stasera mercoledì 7 agosto 2019, vi segnaliamo "Matrimonio all'Italiana" su Rai Movie, "Il ...

Programmi TV di stasera - martedì 6 agosto 2019 : In Onda Rai1, ore 21.25: Velvet Collection Una richiesta particolare (2×1): Un console iraniano chiede a Clara e al suo staff di organizzare una sfilata privata per un personaggio molto in vista del suo paese. Intanto Mateo rientra dall’Inghilterra per capire se il matrimonio con Clara ha ancora un futuro. Non ci sono miglioramenti per le condizioni di Raul e il medico suggerisce di intervenire chirurgicamente. Rai2, ore 21.20: ...

Programmi TV di stasera : Velvet Collection 2 su Rai 1 - Samba su Rai 3 e i film del 6 agosto : Tra i Programmi TV di stasera c'è la seconda stagione di "Velvet Collection" su Rai Uno. Anche su Rai Tre andrà in onda una prima visione: il film francese "Samba", con Charlotte Gainsbourg e Omar Sy. Su Canale 5 c'è la nuova serie TV "Spirito Libero", mentre su Italia Uno continua la sesta stagione di "Chicago Fire". Per quanto riguarda i film di stasera 6 agosto 2019, vi segnaliamo "Pazze di me" su Rai Movie, "Magic Mike" su La5 e "Compromessi ...

Programmi TV di stasera - lunedì 5 agosto 2019. Su Rai 1 Julia Roberts e Jennifer Aniston in «Mother’s Day» : Mother's Day - Julia Roberts e Jennifer Aniston Rai1, ore 21.25: Mother’s Day Film del 2015, di Garry Marshall, con Julia Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson, Héctor Elizondo. Trama: Una serie di storie, che vedono coinvolte delle madri e dei padri, si intreccia fatalmente nel giorno della festa della mamma. Rai2, ore 21.15: Hawaii Five-0 - 1^Tv 8×15 – Attraversando il Ponte: Le indagini prendono il via dal ritrovamento ...