Giovane calabrese precipita da un balcone in Croazia | è gravissimo

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 13 agosto 2019) Unragazzodi 21 anni sta lottando tra la vita e la morte dopo essereto da unmentre stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in. Le notizie sono al momento molto frammentarie e non è stata chiarita ancora la dinamica di quanto accaduto. Il ragazzo è al momento ricoverato in gravi condizioni di salute in ospedale. Un'altra persona, nel frattempo, è deceduta in Calabria mentre stava facendo il bagno in mare. Inutili i soccorsi....

lameziainstrada : Giovane calabrese precipita dal balcone in Croazia, è grave - Strill_it : Il dramma della sanità calabrese: incidente stradale e l’ambulanza non c’è, muore giovane - Strill_it : Incidente stradale fatale per giovane calciatore calabrese, muore a soli vent’anni -