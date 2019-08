“Che dolore…” La reazione di Emma Marrone alla morte di Nadia Toffa E mostra la loro

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 13 agosto 2019) “Un dolore immenso”, questo ha scrittosul suo profilo Instagram questa mattina ricordando. Ma quello dinon è il solito post di cordoglio al quale tanti, probabilmente, si infilano in scia. Il suo è sincero: leil’ha conosciuto e anche bene. Le due erano complici e condividevano una forte stima reciproca. “Io dico cheè una ragazza davvero speciale. Sincera, di cuore, coraggiosa, spontanea. Se non ci fosse bisognerebbe inventarla!grazie di essere come sei. Non cambiare mai”, scriveva qualche tempo fa l’amicavia Instagram. “Grazie agli amici de Le Iene per questa serata straordinaria”, aggiungeva la cantante, “e un bacio immenso a questa donna straordinaria, un raggio di sole, una forza della natura. Tanta stima e tanto tanto amore”. Le donne quando si mettono insieme sono insuperabili. E quella serata lo ha dito....

lauraboldrini : Non avrei mai voluto apprendere questa notizia, che dolore. Ciao Nadia, la tua forza rimane un esempio per tutti… - salvosottile : Mi mancherai @NadiaToffa . Hai combattuto fino alla fine con tutta te stessa. Perché tu questo sei sempre stata, u… - ElisaDospina : Abbiamo passato sere a parlare di #AldaMerini e mi avevi promesso che saremo state assieme ancora per tanto. Ora mi… -