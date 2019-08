“Amadeus a Sanremo? Non è adatto” Prime critiche che arrivano da un collega

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 13 agosto 2019)come un fulmine a ciel sereno le parole di Morgan, che come sempre non si limita a dare un suo parere, una sua impressione, ma ad alzare un vero e proprio polverone mediatico. Chi è il bersaglio delle sue? Ovviamente Amadeus, fresco di investitura da conduttore e direttore artistico del prossimo Festival della Canzone Italiana di. Una scelta, per il cantante e produttore, che proprio non ha senso. Marco Castoldi, questo il nome reale dell’ex leader dei BluVertigo, sarà impegnato dal 14 settembre in qualità di conduttore e autore sulle frequenze di Rai Radio Due, in un programma dal titolo “Cantautoradio”, in cui vuole ripassare con gli ascoltatori la storia della musica italiana: “Approfondirò otto grandi cantautori, da Battiato a Paoli a De Andrè. Dalle canzoni trarrò un affresco speciale, un dibattito aperto in cui farò l’anfitrione”. Continua a ...

