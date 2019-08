Video con bottiglia lanciata in mare nel Cilento | l' autore è uno studente del suor Orsola

Data ufficiale per The Crown 3 su Netflix : il Video annuncio con Olivia Colman alias la Regina Elisabetta II : Giubilo in tutto il regno, è proprio il caso di dirlo visto che abbiamo finalmente una Data ufficiale per The Crow 3. Poco fa Netflix ha annunciato ufficialmente che la serie tornerà il prossimo mese di novembre e, in particolare, la terza stagione sarà disponibile in esclusiva in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da domenica 17 novembre 2019. La notizia era nell'aria già da un po' visto che l'attore Tobias Menzies, durante ...

Donna aggredita con un vetro da uno sconosciuto in centro a Milano : è fuori pericolo Video : L’uomo ha ferito alla gola una Donna di 64 anni nel centro di Milano, intorno alle 12.30, con un coccio di bottiglia. Stava cercando di strapparle la borsa. L’aggressore è stato bloccato dai passanti e arrestato. La vittima è in codice rosso al Niguarda: è grave

Spettacolare soccorso dell’Aeronautica Militare : recuperato uomo caduto in un burrone con il parapendio [FOTO e Video] : Un elicottero HH-139 del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è intervenuto alle prime luci dell’alba di oggi in località Valle Agricola, in provincia di Caserta, per soccorrere un uomo ferito dopo essere precipitato con il proprio parapendio in una zona impervia e non accessibile da altri mezzi via terra. Il recupero dell’uomo è avvenuto grazie all’uso del verricello, con il quale è stato calato sul posto un aero-soccorritore dell’Aeronautica ...

Video Simone Biles da sballo - doppio raccolto con triplo avvitamento : il corpo libero da 15.100 - 6.7 il D Score! : Simone Biles non conosce limiti e nella notte ha eseguito alla perfezione il suo nuovo elemento al corpo libero: l’impossibile doppio raccolto con triplo avvitamento, prima donna capace di spingersi a tanto rivoluzionando ancora una volta la ginnastica artistica. La statunitense ha riscattato così l’errore di venerdì quando appoggiò le mani a terra al termine dell’elemento, lo ha presentato alla perfezione e il suo esercizio è ...

HD Video Converter Factory Pro : scarica - converte - registra e crea! : State cercando al volo un tool che vi consenta di eseguire varie operazioni sui Video e le foto, come ad esempio convertirli, creare GIF, scaricare e tagliare Video da YouTube e così via? Non perdete leggi di più...

Vacanze romane/ Video - su La7 il film con Gregory Peck e Audrey Hepburn : Vacanze romane in onda su La7 oggi, lunedì 12 agosto 2019. La pellicola è diretta da William Wyler, nel cast Audrey Hepburn e Gregory Peck.

Le smart TV di Xiaomi si preparano a supportare le Video chiamate e dicono addio agli annunci pubblicitari di avvio : Il settore delle smart TV è in costante crescita e Xiaomi non ha alcuna intenzione di perdere l'occasione di divenire uno dei principali produttori L'articolo Le smart TV di Xiaomi si preparano a supportare le video chiamate e dicono addio agli annunci pubblicitari di avvio proviene da TuttoAndroid.

Video Rafael Nadal trionfa a Montreal : lo spagnolo conquista la Rogers Cup - Medvedev ko in due set : Rafael Nadal non ha pietà e fa sua la finale del Masters 1000 di Montreal (Canada) contro il russo Daniil Medvedev per 6-3 6-0. Un match dominato dal n.2 del ranking che ottiene il suo quinto trofeo della Roger Cup, la 35esima vittoria di un 1000 (51 le finali disputate), respingendo anche l’attacco di Roger Federer che non potrà quindi insidiare la sua seconda posizione nella classifica mondiale prima degli US Open. Una prestazione senza ...

Simone Biles nella storia : è la prima ginnasta ad eseguire un doppio salto mortale all’indietro con avvitamento [Video] : Simone Biles firma un record pazzesco: la ginnasta americana è la prima della storia ad eseguire un doppio salto mortale all’indietro con avvitamento Nel caso in cui ci fosse ancora bisogno di una qualsivoglia motivazione, Simone Biles ha sottolineato ancora una volta perchè sia una delle ginnaste più importanti della storia della disciplina. Nei campionati nazionali statunitensi di ginnastica artistica, in corso Kansas City, in ...

Salvini a Catania - schiaffi tra la folla e bottigliette di plastica contro l'auto del ministro Video : Disordini al comizio di Matteo Salvini a Catania. Volano schiaffi tra un gruppo di sostenitori del vicepremier e altri che lo contestano duramente. Accade in piazza Duomo davanti alla sede del...

Video Moto2 - GP Austria 2019 : highlights e sintesi. Binder vince davanti a Marquez - contatto tra Bastianini e Marini : Brad Binder ha vinto il GP d’Austria 2019 per la categoria Moto2, il sudafricano si è imposto sul tracciato di Spielberg precedendo Alex Marquez che ha così allungato ulteriormente in classifica generale visto che Thomas Luthi si è dovuto accontentare della sesta posizione. Luca Marini ed Enea Bastianini si sono toccati tra loro mentre era in lotta per la piazza d’onore e hanno concluso la gara nella ghiaia. Di seguito il VIDEO con ...

Video MotoGP - Jack Miller rinnova con Ducati Pramac per il 2020 : Nel corso del weekend del GP d’Austria 2019 sono sorte moltissime voci che riguardavano un possibile ritorno dello spagnolo Jorge Lorenzo in Ducati durante la prossima stagione, come compagno di Francesco Bagnaia nel team Pramac; la situazione ipotetica vedeva il britannico al passaggio in Honda al fianco di Marc Marquez ma abbastanza celermente la scuderia italiana ha deciso di mettere a tacere tutte le voci confermando Miller e ponendo ...