Vampire | The Masquerade - Coteries of New York | ecco le prime informazioni sul gioco

Paul Wesley ha confermato che lui e Nina Dobrev "si disprezzavano" all'inizio di The Vampire Diaries : Ma oggi sono BFF

The Vampire Diaries Streaming ITA : come vedere online tutte le stagioni : In questo articolo scopriremo su quali piattaforme legali online è possibile vedere la serie televisiva “The Vampire Diaries” con il doppiaggio in italiano. “The Vampire Diaries” è una delle serie televisive più amate e seguite basate sulla saga di romanzi a tema sovrannaturale con risvolti drammatici e romantici nata dalla penna L. J. Smith e creata da Kevin Williamson e Julie Plec. La serie, che conta 8 stagioni per un totale di 171 episodi, è ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 punta a migliorare certi aspetti del gioco originale : Quando viene annunciato il seguito o un reboot di un classico sono molti i fan che iniziano a temere il peggio, specialmente per la paura di ritrovarsi un titolo stravolto per andare incontro a quelli che sono i gusti del pubblico (o almeno la maggioranza di esso) odierno. Sembra che questo accadrà anche con Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (ma solo in parte) che andrà però a migliorare alcune delle meccaniche più deboli del titolo ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 sarà slegato dagli altri giochi del franchise in arrivo : Vampire: The Masquerade - Bloodlines è considerato un gioco di culto e in molti hanno pensato che non avrebbe mai ottenuto un sequel. Ora, sappiamo che un seguito arriverà all'inizio del prossimo anno, e il franchise si sta estendendo ben oltre. Oltre a Bloodlines 2, infatti, sappiamo che altri due titoli del franchise sono in arrivo. Uno è un altro gioco di ruolo di Big Bad Wolf e poi Vampire: The Masquerade - Coteries of New York, che è ...

Vampire : The Masquerade Bloodlines 2 si mostra in un nuovo video gameplay : Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 sarà disponibile nel 2020 e oggi gli sviluppatori ci danno l'occasione di assaporare alcune fasi di gameplay iniziali, precisamente la missione in cui bisogna trovare un personaggio di nome Slugg. Il video si concentra sulla diverse possibilità che saranno offerte al giocatore.Come riporta Dualshockers, gli sviluppatori ci mostrano che è possibile approcciare una situazione in diversi modi nel loro RPG ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 avrà finali multipli e il sistema di scelte porterà a conseguenze imprevedibili : Il sequel del classico gioco di ruolo cult, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, uscirà all'inizio del prossimo anno. Abbiamo già avuto la possibilità di vedere il gioco, e gli sviluppatori ci hanno anche introdotto ai vari clan di cui potrete far parte per darvi un assaggio del mondo sanguinoso del gioco. Oggi, apprendiamo che il titolo presenterà grandi scelte e molti finali.In un'intervista con Gamereactor, Cara Ellison, Narrative ...