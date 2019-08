Terremoto | forte scossa in Messico MAPPE e DATI

Terremoto - forte scossa di 6.0 in Turchia : attimi di terrore tra la popolazione : Una forte scossa di Terremoto di 6.0 è stata registrata alle 13.25 in Turchia, scatenando il terrore tra la popolazione. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica di...

Terremoto in Turchia - forte scossa di magnitudo 6.0 : paura tra la popolazione : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.0 è stata registrata alle 13.25 in Turchia, nella zona del distretto di Bozkurt, non lontano dalla città di Denizli. La scossa è stata avvertita alle 14.25 ora locale ed è stata seguita da un'altra di magnitudo 4.2. Al momento non sono stati registrate vittime.Continua a leggere

Scossa di magnitudo 3 - 4 a Vallarsa - in Trentino; epicentro del forte Terremoto del 1989 : Questa mattina, alle ore 7:36, l'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha registrato una Scossa di magnitudo 3.4 della scala Richter nella Provincia Autonoma di Trento. Secondo il centro di calcolo il sisma ha avuto il suo esatto epicentro 4 chilometri ad ovest del comune di Vallarsa, nella porzione meridionale del Trentino, al confine con alcuni comuni della vicina provincia di Verona. L'ipocentro, invece, sarebbe stato ...

Scossa di Terremoto nettamente avvertita a Cosenza accompagna da forte boato : Una Scossa di terremoto si è verificata oggi pomeriggio alle ore 16.05 nella Calabria settentrionale, nella provincia di Cosenza. Il sisma, dalle prime rilevazioni dell'INGV, è stato di...

Forte scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 a Cartabellotta : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Cartabellotta ad Agrigento

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora : forte scossa di Terremoto a Palermo - 5 agosto - : Ultime notizie di Oggi, 5 agosto 2019: forte scossa di terremoto a Palermo. La stima provvisoria parla di una magnitudo tra 3.4 e 3.9 gradi scala Richter.

Indonesia - forte Terremoto di magnitudo 6.8 nell'isola di Giava : è allarme tsunami : Un forte terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito l'isola di Giava, in Indonesia, al largo della costa, facendo oscillare gli edifici nella capitale Giacarta. L?epicentro è stato...

Terremoto - forte scossa nella costa del Cile : scatta l’allarme tsunami [MAPPE e DATI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nella costa del Cile. Da una prima stima sembra che la scossa sia di magnitudo 6.4: l’epicentro è stato localizzato nel distretto di Pichilemu, mentre l’ipocentro a soli 10 Km di profondità. Il sisma è avvenuto alle ore 20:28 (ora italiana), ossia alle 14:28 ora locale. Immediato l’allarme tsunami a causa dell’elevata intensità della scossa e dell’epicentro ...

Forte scossa di Terremoto in Grecia - paura a Creta [LIVE] : Un terremoto magnitudo mb 5.2 si è verificato a Creta alle 06:40:03 ora italiana (07:40:03 ora locale) ad una profondità di 71 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Forte scossa di terremoto in Grecia, paura a Creta [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.