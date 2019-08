Ragazzo fa amicizia con una bellissima ragazza sui social | la va a trovare ma a casa sua

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Une unasi sono conosciuti sulcosa che accade a tantissimi ragazzi di questa generazione. I due si frequentano sempre suie si piacciono molto tanto che lui, lui che è di Reggio Emilia decide di raggiungere questanel Vietnam. Ma , appena arrivato capisce che quello è il giorno del suo matrimonio. Infatti i parenti dellaavevano organizzato tutto per far prendere la cittadinanza italiana alla loro. Ilsi è opposto ma loro gli hanno tolto tutti i soldi che aveva e il passaporto e lo hanno minacciato tanto che lui è stato costretto a sposarsi. Quando poi lui è rientrato in Italia ha sporto denuncia e ha chiesto l’annullamento del matrimonio che arriva dopo cinque anni perchè è evidente che è stato tratto in inganno oltre che minacciato a sposarsi. Certamente una bruttissima avvenuta terminata con ...

improvemysoul : Bizzarro come sono passata dall'avere solo amici maschi all'avere solo amiche... ceh non mi ricordo manco più com'è… - Stregatto9 : Ho un amico su Facebook da alcuni anni che stimo fa il barman e lo spoglierelista da quando lo conosco mi ha sempre… - cognachocolate : io quando parlo con qualsiasi ragazzo perché voglio farci amicizia -