Piazza Armerina | 53enne ucciso a coltellate dal figlio in una macelleria | “Mi maltrattava

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Un uomo hail padre all’interno di una, in provincia di Enna. La vittima è Armando Lo Monaco, di 53 anni, mentre l’assassino è ilCarlo, un 30enne. Secondo una prima ricostruzione all’origine dell’accoltellamento ci sono rancori famigliari e una sofferenza di disturbi psichici. L’omicidio è avvenuto all’interno del negozio, proprio nel centro diArmeria, in via generale Muscarà, dove il padre stava acquistando della carne insieme alla figlia. Nel negozio c’erano altri clienti. A un certo punto illi ha raggiunti e ha iniziato a colpire più volte ilcon un coltello che aveva portato con sé. Alla fine è fuggito ed è ritornato a casa, dove è stato poi rintracciato dalla polizia. Sul posto sono arrivati i soccorsi che però non hanno potuto fare altro che costatare la morte dell’uomo. Prima di ...

