Formula 1 – Clamorosa decisione in casa Red Bull | Gasly ‘retrocesso’ in Toro Rosso

Formula 1 - clamorosa ammissione di Wolff in Ungheria : la Mercedes pronta a scaricare Bottas : Dopo il successo di Hamilton in Ungheria, Wolff ha rivelato di avere in mente una sostituzione di Bottas con Ocon in vista della prossima stagione Dimenticato il disastro di Hockenheim, la Mercedes riparte di slancio in Ungheria, tornando sul gradino più alto del podio con Lewis Hamilton grazie ad una strategia perfetta. Lapresse Il britannico si mangia letteralmente Verstappen negli ultimi 21 giri, andando a cogliere il settimo successo ...

Mercato Formula 1 - clamorosa decisione della Ferrari : secco no a Hamilton e Verstappen! : Stando ad alcuni rumors di Mercato, la Ferrari avrebbe rifiutato le candidature di Hamilton e Verstappen preferendo puntare su Leclerc Le rivelazioni sono davvero clamorose e, se confermate, renderebbero il Mondiale del 2021 davvero entusiasmante. Il Mercato piloti resta bloccato per quanto riguarda la prossima stagione, preparando però i botti per quella successiva quando scadranno i contratti dei big. I team stanno già programmando il ...

Formula 1 - cambia l’ordine di arrivo del Gp di Germania : Hamilton guadagna clamorosamente 2 punti : I Commissari di Gara hanno sanzionato le due Alfa Romeo Racing per un’anomalia alla frizione, modificando così l’ordine d’arrivo del Gp di Germania cambia l’ordine di arrivo del Gran Premio di Germania, la causa va ricercata nella penalizzazione inflitta alle due Alfa Romeo Racing di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Photo4/LaPresse I due piloti sono stati sanzionati dai Commissari di Gara per un’anomalia ...

Formula 1 - la clamorosa rivelazione di Marko : “abbiamo pensato di ritirare la Red Bull dal Mondiale” : Il manager austriaco ha rivelato il clamoroso pensiero avuto dai vertici del team di Milton Keynes, facendo luce sulla questione Un pensiero davvero sconvolgente, balenato nella mente dei vertici della Red Bull subito dopo il Gp d’Austria. La possibilità che i Commissari di Gara levassero la vittoria a Verstappen aveva spinto Chris Horner e Helmut Marko a valutare l’ipotesi addio, ritirando la scuderia dal Mondiale a metà ...

Formula 1 - Verstappen potrebbe lasciare la Red Bull : il manager di Max rivela una clamorosa clausola : Il manager del pilota olandese ha ammesso la presenza di una clausola liberatoria nel contratto con la Red Bull, senza spingersi oltre Max Verstappen potrebbe negoziare il proprio addio alla Red Bull già dopo l’estate, senza attendere la naturale scadenza del suo contratto fissata per il 2020. photo4/Lapresse Secondo quanto riferiscono infatti i media spagnoli, all’interno del contratto che lega il classe ’97 al team di ...

Formula 1 - sliding doors in casa Ferrari : i media spagnoli rilanciano una clamorosa sostituzione : La stampa spagnola continua a rilanciare la possibilità che Alonso sostituisca Vettel l’anno prossimo in Ferrari, ma i protagonisti negano I contratti parlano chiaro, la Ferrari almeno fino al 2020 avrà a libro paga sia Sebastian Vettel che Charles Leclerc. Nessuno spazio per le voci di mercato dunque, anche se in Spagna non si fa che spingere su un clamoroso ritorno di Fernando Alonso a Maranello. LaPresse Qualche settimana fa, il ...