Cristiano Malgioglio | autostop in autostrada ma nessuno si ferma

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 12 agosto 2019) Anche le regine qualche volta rimangono a piedi, e così puresi vede tradito e abbandonato dalla macchina che deve riportarlo a casa in Sicilia e si ritrova a fare l’senza però che qualcuno si fermi a dargli uno strappo. Scrive il cantante e opinionista tv su Instagram, che sta vivendo un’altra estate da protagonista grazie al successo di Dolceamaro cantato con la collega e amica Barbara d’Urso: “Due ore infermo ad aspettare che sistemassero le ruote della macchina che era andata in tilt. Ero isterico sotto un sole cocente… avevo bisogno di andare via. Troppo caldo… Detesto il caldo. Ho provato a fare l’ma ho solo provato… Grandi saluti dagli altri conducenti… tanti clacson che sembravano in festa”. View this post on Instagram Due ore in ...

xposeidone : RT @magicaGrmente22: In Italia è illegale fare autostop nelle autostrade e nelle zone ad esse connesse. Spero che Malgioglio becchi una mul… - magicaGrmente22 : In Italia è illegale fare autostop nelle autostrade e nelle zone ad esse connesse. Spero che Malgioglio becchi una… - zazoomblog : Cristiano Malgioglio fa l’autostop in autostrada: succede l’incredibile - #Cristiano #Malgioglio #l’autostop -