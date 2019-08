Borderlands 3 | Epic Games Store non permetterà il pre-load

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 12 agosto 2019) Ormai manca solo un mese alla pubblicazione di3 e gli sviluppatori stanno diffondendo sempre più dettagli sul terzo capitolo della loro IP loot shooter, tuttavia sembra che la versione PC non avrà l'importante funzione del pre-.Per chi non lo sapesse il pre-è una comoda feature che consente ai giocatori di scaricare un determinato gioco qualche giorno dalla data di pubblicazione ufficiale, questo risulta essere senza dubbio molto utile con titoli di grandi dimensioni. Tuttavia pare che la versione PC di3 non consentirà ai giocatori di effettuare il pre-, che saranno quindi costretti ad aspettare la data di uscita del gioco.A dare la notizia è stato il CEO di(ricordiamo che il gioco su PC è esclusiva) tramite un post su Twitter, in passato lodigitale diha ricevuto diverse critiche per numerosi motivi e siamo ...

GiochiPerTutti : (Nessun precarico Borderlands 3 sarà disponibile da Epic Games Store) - - myreviews_it : Il pre-download dell'Epic Games Store non sarà possibile per Borderlands 3 - -