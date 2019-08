Un Samsung Galaxy M90 con caratteristiche interessanti a un prezzo aggressivo potrebbe

Samsung “spamma” pubblicità di Galaxy Note 10 sugli smartphone di alcuni utenti : Samsung sta inviando su alcuni smartphone Galaxy degli annunci pubblicitari riguardanti i nuovi Galaxy Note 10 e Note 10+: le notifiche arrivano da Samsung Pay, Bixby o Samsung Push Service. L'articolo Samsung “spamma” pubblicità di Galaxy Note 10 sugli smartphone di alcuni utenti proviene da TuttoAndroid.

Ecco come avere Samsung Galaxy Note 10 con gli operatori telefonici : Sia TIM che Vodafone non hanno ancora stilato dei piani rateali per i Samsung Galaxy Note 10, a differenza del gruppo Wind Tre

Samsung conferma l'HDR10+ per Galaxy Tabs S6 e il frame in alluminio per Galaxy Note 10 : Lo schermo di Galaxy Tab S6 nasconde la certificazione HDR10+, ma nel frattempo Samsung ha silenziosamente smesso di affermare che i Galaxy Note 10 sono costruiti con acciaio inossidabile.

Avanti tutta per i Samsung Galaxy Note 9 e Note 8 : patch di agosto arrivata : Non crediate che la presentazione dei Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus possa oscurare i precedenti Samsung Galaxy Note 9 e Note 8, tenuti sempre nella giusta considerazione da parte del produttore asiatico. Il fatto che ci sia un nuovo fiore all'occhiello in città, per citare l'espressione usata da SamMobile, non deve voler significare che le ammiraglie che lo hanno preceduto debbano necessariamente passare in secondo piano.

Prezzi a rate di TIM e Vodafone relativi ai Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus : I Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus sono stati presentati da poco, ma ci è sembrato giusto affrontare l'argomento più delicato, il prezzo. Dopo avervo parlato delle migliori offerte Amazon e delle proposte di Wind e Tre, adesso concentriamoci sulle iniziative di TIM e Vodafone per riuscire a portarsi via a rata il phablet di ultimissima generazione. Il gestore blu, per esempio, propone il modello standard con 8GB di RAM e 256GB di

Samsung Galaxy Book S : un sottile notebook dalla lunghissima autonomia : Da Samsung un nuovo Pc portatile con 23 ore di autonomia, peso di 960 grammi e schermo da 13,3 pollici

Samsung lancia Value Galaxy Note 10 e valuta il vostro smartphone usato fino a 400 euro : Acquisterete un Samsung Galaxy Note 10/Note 10+? Date un'occhiata al programma di mobile trade-in "Samsung Value Galaxy Note 10".

Dopo il bend test è l'ora del teardown per Samsung Galaxy A50 : cosa si sarà rotto? : Durante il bend test di Samsung Galaxy A50, lo YouTuber JerryRigEverything ha provocato un rumore interno allo smartphone. Scopriamo se si è rotto qualcosa.

Ecco la situazione aggiornamenti per Samsung Galaxy Note 10 : Samsung Galaxy Note 10 sarà il vostro prossimo smartphone? Scoprite insieme a noi per quanto tempo rimarrà aggiornato e quali aggiornamenti arriveranno sul nuovo top di casa Samsung.

E' già possibile preordinare gli accessori per Samsung Galaxy Note 10 in alcuni mercati : La serie Samsung Galaxy Note 10 introdotta all'inizio di questa settimana sarà accompagnata da una vasta gamma di accessori opzionali, dalle diverse cover all'adattatore jack per cuffie. La maggior parte di questi accessori è ora disponibile per il preordine in alcuni paesi, tra cui Stati Uniti e Paesi Bassi.

Le nuove funzioni di Samsung DeX dovrebbero arrivare su Galaxy S9 e i successivi flagship : È ancora una volta il giovane leaker Ishan Agarwal a fornirci qualche anticipazione sull'arrivo di DeX su tutti i modelli successivi a Galaxy S9.

Le patch di agosto disponibili per molti Samsung - tra cui Galaxy Note 8 e 9 : Milioni di smartphone Samsung sono ora più sicuri grazie alle patch di sicurezza di agosto: sono ben 7 i modelli in aggiornamento.

Tranquilli - Samsung Galaxy Home non verrà abbandonato e presto ne sapremo di più : Dal Samsung Unpacked 2019 arrivano novità sullo smart speaker Galaxy Home: l'azienda sudcoreana sta ancora lavorando per migliorare e raffinare l'altoparlante e presto nuove informazioni verranno condivise con il pubblico.

