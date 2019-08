Fonte : ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2019) Secondo quanto riferisce Sky Sport, lastarebbendo a convincere Francka scegliere il viola come colore per il suo futuro. L’ex Bayern è attualmente svincolato. Ha rifiutato offerte avanzate da club olandesi, russi e arabi. Comisso vorrebbe convincerlo. Persarebbe la prima esperienza in Italia. Il suo nome è in testa alla classifica di gradimento del club toscano per rinforzare l’attacco. L'articolo Sky: LaciconilNapolista.

napolista : Sky: La Fiorentina ci prova con Ribery L’ex Bayern è svincolato. Ha rifiutato proposte olandesi, russe e arabe. Per… - gilnar76 : Sky – La Fiorentina ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - gilnar76 : Sky – La Fiorentina ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -