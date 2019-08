Salvini in tour contro il partito del non voto - ma a Catania cresce la protesta : A Catania invece, poco più tardi, decine di persone urlano slogan contro il ministro dell'Interno, fronteggiati da altrettanti a favore. Ci sono momenti di tensione, volano bottiglie di...

De Luca : “Il governo si è squagliato. Salvini? È impegnato nel tour ‘Gigione & friends'”. E lancia la sua sfida meridionalista contro la Lega : “Siamo stati emotivamente coinvolti e commossi dopo le vicende del governo nazionale. Eravamo tutti trepidanti a Pescara per poi apprendere che il governo si è squagliato“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante una conferenza stampa trasmessa da Lira Tv e dedicata all’illustrazione del piano per il lavoro predisposto dalla sua giunta. E annuncia la sua sfida: “Stiamo arrivando al ...

"Salvini beach tour - ingresso 5 rubli" - il vicepremier contestato a Policoro : Non solo selfie, applausi e abbracci, ma anche contestazioni per il leader della Lega. “Salvini beach party - ingresso: 5 rubli”: è la scritta che compare su dei tre striscioni che sono stati esposti in attesa dell’arrivo sulla spiaggia di Policoro (Matera) del leader della Lega e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Gli altri due drappi portavano la scritta: “Il Sud non dimentica” e “Salvini ...

Il Beach Tour di Salvini evita la Sardegna - dove le promesse ai pastori non sono state mantenute : “Fino a Ferragosto vi aspetto lungo le coste della nostra splendida Italia, soprattutto nelle perle del nostro Sud”. Il Governo è caduto, ma il Beach Tour è confermato: tre mari diversi, una dozzina di stabilimenti lungo le coste più belle dislocati in otto regioni del Centro Sud. Tranne una: nella sua Tournée di comizi balneari partita da Sabaudia, Matteo Salvini si è tenuto alla larga dalla ...

Matteo Salvini nel tour pugliese a Peschici : 'Non si governa con i signor no' : Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è arrivato poco fa in Puglia, dove ha già concluso in questi minuti il suo comizio. Il tour pugliese capita tra l'altro in un momento molto delicato per il governo giallo-verde, che sarebbe ormai al capolinea, viste anche le vicissitudini delle ultime ore. La Lega infatti ha presentato una mozione di sfiducia in Senato proprio ai danni del Premier Giuseppe Conte. Nell'attesa che lunedì si ...

Il Salvini Beach Tour ha sostituito la Festa dell’Unità : così la sinistra ha perso il Paese : In una normale notte di mezz’estate di un qualunque Tour estivo, rientrando da una data in un piccola "tre giorni" erede delle vecchie gloriose Feste dell’Unità, accade che venga approvato il “decreto sicurezza bis” e mi chiedo come sia possibile essere arrivati a tutto questo, che fine abbia fatto la sinistra in Italia e che senso abbia ancora fare il mio mestiere.Continua a leggere

Crisi in maggioranza - Salvini annulla tre tappe del tour in Abruzzo : Pescara - Il ministro Salvini: dopo le due tappe di ieri 'dell'Estate italiana tour', ha annullato anche quelle in programma per oggi in Abruzzo. Il vicepremier e ministro dell'Interno ha cancellato sia il comizio a Fossacesia Marina alle 10 sia quello si San Salvo Marina alle 17. Resta invece confermato al momento l'appuntamento di stasera alle 21.30 a Pescara. leggi tutto

Rischio crisi - Salvini annulla la tappa del beach tour ad Anzio. La battuta ai suoi : «Non andate in ferie» : Dal nostro inviato SABAUDIA - Prima il Parlamento - e forse la crisi - poi il tour in spiaggia. Matteo Salvini annulla la prima tappa estiva della mattina all'Oasi di Kufra, albergo chic a picco...

Tour delle spiagge - Matteo Salvini annulla anche l’evento ad Anzio : Il ministro degli Interni Matteo Salvini, dopo aver saltato la tappa di questa mattina del suo Tour nelle spiagge del Centro Sud, ha acancellato anche il comizio pomeridiano che doveva svolgersi ad Anzio. Il voto di questa mattina in Senato sulla Tav ha riacceso lo scontro con gli alleati pentastellati, e il vicepremier potrebbe aver bisogno di tempo per pianificare le prossime mosse.Continua a leggere

Salvini come le popstar va in tour nelle spiagge italiane : In principio erano le piazze, poi vennero le spiagge. L'#estateitaliana del vicepremier Matteo Salvini, con tanto di hashtag ufficiale, è iniziata al Papeete Beach di Milano Marittima, prima data di quello che è, a tutti gli effetti, un vero e proprio tour. Like a Popstar. Like Jovanotti, facile paragone che ha già spopolato sul web. Più che tour, però, sembra di assistere a un tour de force. Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia, ...

Tour Salvini al centro-sud - tra spiagge e mercati pesce : Parte mercoledì da uno stabilimento balneare a Sabaudia, il Tour nel centro-sud di Matteo Salvini. Sette regioni in cinque giorni e diversi comizi sulle spiagge, puntellano un'agenda fittissima. Il programma, divulgato stamane, si apre mercoledì nel Lazio con un comizio nello stabilimento balneare di un hotel di Sabaudia, mercoledì mattina. Prosegue con un aperitivo presso una cooperativa di pescatori e il mercato del pesce di Anzio e in serata ...