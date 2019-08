Renzi | «Serve un governo istituzionale  e il taglio dei parlamentari»

Crisi di governo - la diretta : Renzi : “Folle votare subito”. Franceschini apre : “Pd ne parli - serve scelta unitaria”. Salvini : “No agli inciuci” : Dopo Grillo, Renzi. “Andare subito al voto è una follia”, dice. Per vari motivi: tra questi anche il blocco dell’aumento dell’Iva, ma anche approvare definitivamente la riforma del taglio dei parlamentari, come da appello di ieri del capo del M5s Luigi Di Maio. Al quarto giorno dall’apertura della Crisi di governo le opzioni per uscirne si moltiplicano. Ma nel borsino quotidiano le elezioni anticipate non sembrano ...