MotoGp – Gp d’Austria complicato per Petrucci | Danilo amette | “sono rimasto imbottigliato

MotoGp – Dovizioso accorcia le distanze - Marquez gestisce il vantaggio : la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria : Marquez si conferma leader, ma Dovizioso gli rosicchia qualche punto: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria Un finale di fuoco oggi al Red Bull Ring: Andrea Dovizioso ha beffato Marc Marquez ancora una volta all’ultima curva, andandosi a prendere una vittoria speciale al Gp d’Austria. Terzo posto per un fantastico Fabio Quartararo, seguito dai piloti del team ufficiale Yamaha Valentino Rossi e Vinales. La vittoria di ...

MotoGp – Dovi ricorda Semprini - Marquez si consola con la classifica piloti e Quartararo sorride : le parole a caldo dei protagonisti del Gp d’Austria : Dovizioso soddisfatto per la vittoria al Red Bull Ring, Marquez guarda alla classifica piloti: le prime parole dei protagonisti del Gp d’Austria Splendida vittoria di Andrea Dovizioso al Red Bull Ring: il forlivese della Ducati ha confermato il dominio della ‘Rossa’ delle moto al Gp d’Austria, andandosi a prendere uno splendido trionfo all’ultima curva, come accaduto due anni fa, beffando Marc Marquez, secondo ...

MotoGp – Si spengono i semafori al Red Bull Ring : il VIDEO della partenza del Gp d’Austria : partenza subito emozionante al Red Bull Ring: il Gp d’Austria inizia con tanto spettacolo Dopo lo spettacolo delle gare di Moto3 e Moto2, vinte rispettivamente da Fenati e Binder, il Red Bull Ring è pronto per vedere battagliare in pista i campioni della MotoGp. semafori spenti a Spielberg: ha inizio il Gp d’Austria! Ottima partenza, dalla pole position, di Marc Marquez, bene anche Dovizioso, che è balzato subito al secondo ...

MotoGp – Concluso il warm up del Gp d’Austria : Morbidelli il più veloce sul bagnato - vola Valentino Rossi [TEMPI] : Franco Morbidelli fa registrare il miglior tempo del warm up del Gp d’Austria: bene Valentino Rossi che chiude secondo davanti ad Abraham Si scende il in pista sul bagnato per l’ultima prova prima del Gp d’Austria. Il consueto warm up della mattina che precede la gara ha ben poco di ‘warm’. Fa capolino la pioggia che bagna la pista e regala dati interessanti. Sul bagnato è Franco Morbidelli a far registrare il ...

Il Motomondiale prosegue a ritmo incessante e fa tappa alRed Bull Ring, in Austria, circuito che, almeno sulla carta, in virtù dei precedenti, sembra essere favorevole alla Ducati. Marc Marquez è sempre però più in testa alla classifica e punta a centrare il prima possibile la sua prima vittoria qui, magari già da domani. La […]

MotoGp - il GP d’Austria si correrà almeno fino al 2025. Prolungato il contratto al Red Bull Ring : Il GP d’Austria continuerà a essere protagonista nel calendario del Mondiale MotoGP almeno fino al 2025. La Dorna e i promotori dell’evento hanno raggiunto l’accordo e il contratto è stato esteso per cinque anni (era in scadenza nella prossima stagione), questo appuntamento è rientrato in calendario nel 2016 dopo 19 anni di assenza. “Per me la MotoGP è la serie motorsport più attrattiva del mondo – ha dichiarato ...

MotoGp - rinnovato il contratto con il Gp d’Austria : si correrà al Red Bull Ring fino al 2025 : La Dorna ha trovato l’accordo con Mateschitz, proprietario del circuito, prolungando il contratto fino al 2025 Il circus della MotoGp rimarrà in Austria almeno fino al 2025, è ufficiale infatti il rinnovo firmato dalla Dorna insieme a Dietrich Mateschitz, proprietario della Red Bull e del circuito di Spielberg. AFP/LaPresse Esteso dunque il contratto in scadenza nel 2020, in seguito al prolungamento quinquennale reso noto oggi da ...

MotoGp - terza pole position consecutiva per Marquez : la griglia di partenza del Gp d’Austria : Il pilota spagnolo centra la settima pole position in stagione, precedendo in Austria Quartararo e Dovizioso Una Honda, una Yamaha e una Ducati: prima fila variegata sulla griglia di partenza del Gp d’Austria. Marc Marquez si prende la settima pole position in stagione, superando Mick Doohan nella classifica all-time in top class. Adesso sono 59 a 58 per l’attuale campione del mondo, che non ha nessuna voglia di fermarsi. ...

MotoGp – Marquez concentrato - Quartararo esaltato e Dovizioso strategico : le parole dei top-3 dopo le qualifiche del Gp d’Austria : Le parole dei primi tre classificati nelle qualifiche del Gp d’Austria, Marquez felice per il record di pole scippato a Doohan Marc Marquez domina in Austria, conquistando la 59ª pole position in top class che gli permette di superare nella classifica all-time niente meno che Mick Doohan. AFP/LaPresse Lo spagnolo mette in fila Quartararo e Dovizioso, piazzando una seria ipoteca in vista della gara di domani. Intervenuto ai microfoni ...

MotoGp in tv - a che ora iniziano le qualifiche del GP d’Austria e come vederle in tv e streaming gratis e in chiaro : Sta finalmente per entrare definitivamente nel vivo il fine settimana del Gran Premio d’Austria 2019, infatti nelle prossime ore andranno in scena le qualifiche di tutte le classi del Motomondiale. C’è grande attesa in particolare per la MotoGP in cui si profila un duello entusiasmante per la pole position tra Marc Marquez e le Ducati ufficiali, con un Maverick Viñales in grande spolvero che proverà ad inserirsi nella bagarre. Andrea ...

VIDEO MotoGp - nuova carena per la Honda nel GP d'Austria : ali sull'anteriore per Marquez : nuova carena per la Honda in occasione del GP d'Austria, sulla moto di Marquez compaiono due alette all'anteriore, la bocca ha una forma differente. Di seguito il VIDEO della nuova carena della Honda per il GP d'Austria, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sullo tracciato di Spielberg. VIDEO nuova carena Honda MARC Marquez:

MotoGp - Joan Mir salta il GP d’Austria dopo la caduta di Brno. Nessun sostituto per la Suzuki : Joan Mir non parteciperà al GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend sul tracciato di Zwelteg. L’alfiere della Suzuki era caduto malamente durante i Test disputati lunedì a Brno, lo spagnolo era scivolato ad alta velocità alla curva 1 ed era stata portato in ospedale: i suoi polmoni rimangono infiammati e richiedono un riposo adeguato, dunque nel fine settimana non scenderà in pista. Il centauro, ...

MotoGp - la Ducati si prepara per il Gp d’Austria : le 10 curiosità sulla gara in programma a Spielberg : Tutto pronto per l’undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, ecco dieci cose da sapere sul Gran Premio d’Austria Pochi giorni dopo il Gran Premio della Repubblica Ceca, il Campionato mondiale MotoGp arriva al Red Bull Ring, nella città di Spielberg (Austria) per l’undicesima data della stagione 2019. A seguire 10 cose essenziali da sapere sulla gara: – La seconda posizione di Andrea Dovizioso a Brno ha ...

MotoGp - le 5 risposte che dovrà darci il GP d’Austria 2019 : Dopo il rientro ufficiale in pista di Brno il Mondiale MotoGP prosegue senza soluzioni di continuità. Dalla Repubblica Ceca, infatti, si sbarca nei monti della Stiria per il Gran Premio d’Austria 2019 della MotoGP. Una prova che ha sempre visto il dominio della Ducati ma quest’anno, tra meteo ballerino e Marc Marquez, questo regno sembra messo in crisi. E, poi, che Yamaha vedremo? Andiamo ad analizzare gli spunti di interesse più ...