Migranti | Gere sulla ong Open Arms | Fusaro attacca ' Geniale trovata pubblicitaria'

Migranti : Salvini - ‘Gere mettesse a disposizione sue ville per siciliani - imbarazzante’ : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – “Richard Gere mettesse a disposizione le sue ville, risolveremmo i problemi di qualche siciliano. Prendere lezioni da questi fenomeni ultramilionari che arrivano da oltreoceano a spiegano agli italiani cosa devono fare con i soldi sono imbarazzanti”. Lo ha detto Matteo Salvini parlando dell’attore americano che ieri è andato sulla nave Open Arms. L'articolo Migranti: ...

Migranti - l’appello di Richard Gere : “Aiutate Open Arms”. Salvini : “Li porti nelle sue ville a Hollywood” : La nave della Ong spagnola Open Arms e' in attesa da 9 giorni di un porto sicuro per i 121 Migranti a bordo, che da questa mattina sono diventati 160. Nella notte infatti l'imbarcazione ha effettuato un'altra operazione di salvataggio in acque internazionali e soccorso 39 persone. La tensione a bordo della nave e' salita questa mattina quando e' giunta la notizia che Malta era disposta ad accogliere solo gli ultimi 39 Migranti salvati, ...

Migranti : Ciriani - ‘Gere miliardario che specula su tragedia’ : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “Richard Gere è l’ultimo miliardario snob e in cerca di popolarità perduta, che specula sulla terribile tragedia della tratta di esseri umani per qualche prima pagina. Francamente è tempo di dire basta alla spettacolarizzazione della carità e delle navi dei Migranti trasformate in set cinematografici”. Lo afferma Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato. ...

Migranti - Richard Gere : “Persone a bordo della Open Arms hanno toccato il mio cuore. Vengono dall’inferno - donne tutte stuprate” : “hanno tutti toccato il mio cuore in tantissimi modi. Centoventuno persone… credo di aver parlato con quasi tutti. hanno storie incredibili, Vengono da un inferno vero e proprio, soprattutto quelle che arrivano dalla Libia”. A dirlo è stato Richard Gere, attore e attivista per i diritti umani, raccontando durante una conferenza stampa a Lampedusa gli incontri con i Migranti a bordo della Open Arms. “tutte le donne sono ...

Richard Gere : "I Migranti vivono un inferno" : Durante la conferenza stampa di Open Arms a Lampedusa, Richard Gere Rivela: "I migranti vivono un inferno, venfono torturati e stuprati ripetutamente".? (Video Vista) Redazione ?

Richard Gere sulla Open Arms : "I Migranti vengono dall'inferno". Salvini : "Portali a Hollywood" : L'attore ha raccontato in una conferenza stampa gli incontri con le persone a bordo della nave spagnola: "Tutte le donne...

Richard Gere a Lampedusa - basta con la demonizzazione dei Migranti : Richard Gere:"A Lampedusa sono venuto spontaneamente. Ero in vacanza a Roma con la mia famiglia quando ho sentito dell'approvazione del decreto

Richard Gere a Lampedusa in sostegno dei Migranti salvati dalla Open Arms : “Mio figlio è rimasto molto colpito da questa vicenda” : “Hanno tutti toccato il mio cuore. Ho parlato con un gruppo di donne sulla nave: una nonna, con la figlia e i nipotini e la loro storia è orribile. Hanno minacciato di fare del male al resto della famiglia se la mamma dei bambini non si fosse concessa sessualmente più volte e lei si è sacrificata”. A dirlo è Richard Gere, l’attore americano che venerdì è salito a bordo della nave dell’ong Open Arms ormeggiata da giorni al ...

Migranti - Richard Gere fa la morale all'Italia. E Salvini : "Portali nelle tue ville" : Francesca Bernasconi L'attore parla alla conferenza di Open Arms organizzata a Lampedusa: "La politica tenta di demonizzare i rifugiati" "Non sono italiano, ma vengo dagli Usa dove c'è una situazione simile con i rifugiati". Secondo Richard Gere, che oggi ha partecipato alla conferenza stampa organizzata all'aeroporto di Lampedusa da Open Arms, per discutere sul problema dei Migranti, in mare da nove giorni, la situazione italiana ...

Migranti - Open Arms e Richard Gere : la conferenza stampa : Migranti, Open Arms e Richard Gere: la conferenza stampa La nave, da giorni bloccata al largo di Lampedusa, nella notte ha recuperato altre 39 persone. Intanto nell'incontro con i giornalisti è stato annunciato un esposto alla Procura di Roma e a quella di Agrigento Parole chiave: ...

Migranti - l’appello di Richard Gere a bordo della Open Arms : “Se non fosse per l’ong queste persone sarebbero morte. Supportatela” : Richard Gere sale sulla nave della ong Open Arms, che si trova da otto giorni nel Mediterraneo con 121 naufraghi a bordo soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia ed è alla ricerca di un porto sicuro. “Finalmente una buona notizia. Il cibo arriva a Open Arms e abbiamo un compagno d’equipaggio eccezionale”, scrive su twitter la stessa ong mostrando le foto dell’attore che porta viveri L'articolo Migranti, ...