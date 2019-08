L' alternativa a Salvini passa per un atto di responsabilità del Pd

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 11 agosto 2019) Chi ha tenuto la barra dritta, osservando il rigore di una posizioneai gialloverdi, non ha motivo di attenuare in articulo mortis la critica a questo governo. Il problema politico, tuttavia, non è stabilire il grado di fedeltà come partito alla linea di opposizione, ovvero il grado di coerenza che finora ha caratterizzato i nostri comportamenti; piuttosto è l’individuazione di uno sbocco alla crisi che la brusca accelerazione diha prodotto nel quadro della maggioranza di governo. Dobbiamo farlo, evidentemente, con lo stesso rigore che ha guidato la scelta di stare all’opposizione.Perché dovremmo favorire il diktat di, aderendo all’ipotesi di elezioni a tappe forzate e con il fiato sospeso? Si dice, da qualche parte, che in fondo il Pd avrebbe comunque da guadagnare, vada come cada, perché gli italiani ...

