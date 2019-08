James Rodriguez-Napoli | spunta una doppia formula per il passaggio del colombiano in

Calciomercato 11 agosto : Inter-Dzeko - si entra nel vivo. Napoli - mistero James Rodriguez. Juve - Sarri tiene Dybala : Calciomercato 11 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 11 luglio. INTER– Dopo Lukaku, l’Inter si prepara all’affondo per Dzeko. L’attaccante della Roma resta il primo obiettivo offensivo dopo l’ufficialità del centravanti belga. Tutto dipenderà dalla volontà della Roma. Napoli– James Rodriguez resta in stand-by. L’attaccante colombiano potrebbe vestire la maglia azzurra solamente di ...

Gazzetta : James Rodriguez al Napoli “non s’ha da fare” : Sfuma l’affare James Rodriguez secondo la Gazzetta dello Sport. ” più 2 fa 4, secondo il quotidiano sportivo: prima l’inserimento del colombiano nella rosa del Real con il numero 16, poi le conferme dell’entourage del calciatore, fanno credere che Florentino Perez abbia deciso di tenerlo a Madrid. Questo a dispetto di ogni pronostico e nonostante James sia fuori dal progetto tecnico di Zidane. Una delusione per Carlo ...

Marca : la strategia dell’Atletico per arrivare a James Rodriguez : Marca sottolinea come l’Atletico stia giocando con il Real pazientemente in attesa che Florentino Perez si decida a sedersi per trattare il colombiano. Con la chiusura del mercato inglese tutto appare più semplice per gli spagnoli, l’unica rivale per quanto riguarda James è il Napoli, ma il presidente De Laurentiis ha più volte precisato che non ha intenzione di sborsare cash i 50 milioni chiesti da Real, cosa che invece ...

VIDEO – James Rodriguez - che numero in allenamento : Il giornalista Angelo Mangiante tramite il proprio profilo Twitter ha pubblicato un VIDEO in cui James Rodriguez durante l’allenamento col Real Madrid si esibisce in un numero di magia da top player VIDEO James – Il colombiano al centro delle voci di mercato del Napoli è in grandissimo spolvero. Mai, mai distrarsi con #JamesRodriguez pic.twitter.com/HE5jvUonk8 — Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 9, ...

Il Real inserisce nuovamente in rosa James Rodriguez : A fine luglio il Real Madrid non inseriva nella rosa pubblicata sul sito il nome di James Rodriguez. Bale, invece, era presente. Oggi l’ennesima novità. Sul sito spuntano anche il nome e la foto del colombiano. Reinserito in rosa. James indossa la maglia numero 16. Bale è ancora presente. L'articolo Il Real inserisce nuovamente in rosa James Rodriguez sembra essere il primo su ilNapolista.

Calciomercato Juventus : Ronaldo chiama James Rodriguez : Calciomercato Juventus: dalla Spagna rimbalza la notizia un interessamento della Juve per James Rodriguez. La società bianconera vorrebbe soffiare al Napoli il talento colombiano, anche al fine di impedire al club partenopeo, principale concorrente della Juve per il prossimo scudetto insieme all’Inter, di rafforzarsi sul mercato. Calciomercato Juventus: Ronaldo chiama James Rodriguez La testata spagnola […] More

VIDEO – De Laurentiis : “Lozano e James Rodriguez? Li seguiamo da tempo - due aspetti mi hanno colpito” : De Laurentiis: “Lozano e James Rodriguez?”. Il patron azzurro parla ai microfoni di di ESPN De Laurentiis: “Lozano e James Rodriguez? Li seguiamo da tempo, due aspetti mi hanno colpito”. Il presidente del Napoli parla in una lunga intervista ai microfoni di ESPN. Il programma Fuera de Juego pubblica un breve stralcio su Twitter. De Laurentiis: “Lozano e James Rodriguez? Stiamo seguendo Lozano dallo scorso ...

Ancelotti : “Soddisfatto - abbiamo creato più occasioni del Barça. Su Lozano e James Rodriguez…” : Ancelotti: “Soddisfatto, abbiamo creato più occasioni del Barça”. Il tecnico azzurro parla a margine del match col Barcellona Ancelotti: “Soddisfatto, abbiamo creato più occasioni del Barça. Su Lozano e James Rodriguez…”. Il tecnico azzurro parla a margine del match col Barcellona giocato a Miami, terminato 1-2 a favore dei blaugrana. Sulla gara. “La squadra mi è piaciuta, i ragazzi hanno disputato una ...

Real Madrid : Modric - James Rodriguez e Bale esclusi dall'amichevole col Salisburgo : Il Real Madrid ha avuto un'estate con molti investimenti, acquistando campioni del calibro di Eden Hazard, Luka Jovic e Ferland Mendy, mentre sono stati ceduti vari giocatori che non rientravano più nei piani di Zidane. Finora diversi club di Serie A hanno messo gli occhi sui giocatori madrileni: il Napoli è fortemente interessato al colombiano James Rodriguez, il Milan ha mostrato interesse per il centrocampista croato Luka Modric e l'Inter era ...

Il Real non convoca James Rodriguez per l’amichevole con il Salisburgo : Nella lista dei convocati del Real Madrid per l’amichevole contro il Salisburgo (in programma per oggi alle 19) non compare il nome di James Rodriguez. Tra gli attaccanti ci sono Benzema, Lucas Vàzquez, Jovic, Vinicius Jr. e Hazard, ma non il colombiano. E’ probabilmente un altro passo verso un divorzio ormai annunciato, con James che non rientra nei piani di Zidane e Florentino Perez che aspetta solo che qualcun altro, oltre al ...

Napoli - AS : 'prestito con diritto di riscatto a 35 milioni per James Rodriguez' : Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis non ha mai mollato di un centimetro la presa per James Rodriguez ed è sempre più convinto che alla fine riuscirà ad acquistarlo. Secondo i colleghi spagnoli, la trattativa tra il Napoli e il Real Madrid per il colombiano entrerà nel vivo proprio a metà di questo mese. Infatti, a spingere per la cessione di James al Napoli è soprattutto il suo agente, ...

Times : Lo United rifiuta l’offerta del Real - James Rodriguez più 30 milioni per Pogba : Il Real Madrid si muove per cercare di affrontare le carenze della squadra messe in evidenza dalle amichevoli estive. Secondo il Times gli spagnoli avrebbero fatto un’offerta allo United per Pogba, inserendo James Rodriguez più 30 milioni. Il club inglese, che è determinato a non vendere il francese a meno di 170 milioni di euro, ha ritenuto inaccettabile l’offerta. Resta poco tempo a Florentino e appare sempre più difficile riuscire ...

Sport : James Rodriguez sarà la prima vittima dell’arrivo di Van de Beek al Real : sarà James Rodriguez la prima vittima dell’arrivo di Van de Beek al Real Madrid secondo Sport. Il colombiano non ha mai avuto un buon rapporto con Zidane e su di lui punta Florentino per cominciare a sfoltire la rosa se arrivasse l’olandese. Resta da capire dove potrebbe andare James. L’Atletico si è ufficialmente tirato fuori dalla trattativa ed è invece subentrato il Marsiglia che non ha però fatto nessuna offerta ufficiale. ...

Calciomercato Napoli - il presidente dell’Atletico Cerezo : “James Rodriguez?…” : Calciomercato Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, l’altra squadra oltre ai partenopei interessata a James Rodriguez, in attesa che il Real si esponga pubblicamente sul futuro del colombiano. “Ci interessa James Rodriguez? La nostra rosa è chiusa. Siamo già forti e siamo pronti per affrontare le coppe europee, la Liga e le altre competizioni che ci attendono ...