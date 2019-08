Il latte nero

Fonte : ilfoglio

(Di domenica 11 agosto 2019) Ha ragione Mariarosa Mancuso, la superficie è sottovalutata. E poi basta con tutti questi retroscena, complotti, dietro le quinte, come se la verità, per essere colta in flagrante, dovesse sempre trovarsi dietro qualcosa di ovvio. Ma forse conviene spingersi oltre la dicotomia del sopra e del sotto,

g1968c : @Corriere Cos'é un difetto o un pregio? Quale sarà il nesso tra nero=africano, dopo tanti anni non l'ho ancora capi… - caiotta1 : @FraVonV Oh gesoo ho avuto la stessa epifania leggendo Sally Rooney in poltrona bevendo il tè nero col latte e fett… - Peonia249 : RT @rockapasso: @rekotc @EuroMasochismo Senza andare così lontano, al Fatebenefratelli pretendevano che portassi il latte a Uga nei conteni… -