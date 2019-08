Fonte : agi

(Di domenica 11 agosto 2019) Sempre più utilizzati anche in Italia, iconsiderati spesso una risposta ai problemi di traffico e inquinamento. Ma una nuova ricerca pubblicata dall'Università della Carolina del Nord, mette in discussione in particolare quest'ultimo aspetto, suggerendo che la correlazione tra il cosiddetto scooter sharing e la diminuzione dell'impatto ambientale non siascontatapuò apparire, soprattutto a causa della filiera produttiva di questo tipo di mezzi e della loro manutenzione. Produzione, trasporto, ricarica delle batterie: secondo quanto scoperto daglisi, l'impiego diin condivisione pone il problema dell'impatto generato da tutto ciò che riguarda le due ruote elettriche, soprattutto per quanto riguarda i sistemi cosiddetti “dockless”, ovvero che non prevedono la riconsegna a una torretta di ricarica e che di volta in volta ...

anna_annie12 : I monopattini elettrici non sono così green come sembrano. Uno studio - Agenzia_Italia : I monopattini elettrici non sono così green come sembrano. Uno studio - IOdonna : Guida ai tormentoni dell’estate 2019: dai cappelli di paglia ai monopattini elettrici -