Huawei parla del futuro di HarmonyOS | degli aggiornamenti di sicurezza e degli smartphone

Huawei parla di una soluzione software tutto in uno e di Ark Compiler in vista della HDC 2019 : Huawei ha preparato una nuova soluzione tutto in uno per il suo ecosistema di dispositivi ad eccezione degli smartphone e potrebbe trattarsi di un sistema operativo, un nuovo linguaggio di programmazione o qualcos'altro, inoltre la società ha annunciato che Ark Compiler diventerà ufficialmente open source nell'agosto di quest'anno. L'articolo Huawei parla di una soluzione software tutto in uno e di Ark Compiler in vista della HDC 2019 proviene ...