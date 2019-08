Ladri in azione nei mezzi pubblici milanesi | ecco come fanno

Così i Ladri seriali rubavano le valigie alla stazione Termini. Il video : Sono due algerini i ladri 'seriali' arrestati dagli agenti della Squadra di polizia giudiziaria del Compartimento di Polizia ferroviaria per il Lazio in servizio alla stazione Termini. I due, rispettivamente di 42 e 35 anni, si aggiravano all'interno dello scalo ferroviario adocchiando le valigie dei viaggiatori. Da lì a poco sono entrati in azione individuando come possibile vittima un cittadino orientale che, con diversi bagagli al ...

Furto a Perisic – Ladri nell’abitazione dell’attaccante : Il portale calciomercato.com riporta del Furto avvenuto in casa dell’attaccante dell’Inter Ivan Perisic. Furto a Perisic – Svaligiato l’appartamento al 19esimo piano. I fatti “Furto in casa Perisic. L’esterno d’attacco dell’Inter si è presentato poco dopo mezzogiorno in caserma dei carabinieri in via della Moscova. Ha denunciato di essere stato vittima di un Furto nel suo appartamento al diciannovesimo piano ...

Formula 1 – Paura in casa di un noto pilota : Ladri entrano nell’abitazione - rapina sventata! Il racconto eroico [GALLERY] : ladri in casa Grosjean: il pilota francese della Haas racconta la terribile disavventura vissuta poche notti fa Sembra un periodo non troppo fortunato per gli sportivi di tutto il mondo: dopo i furti nelle abitazioni in Spagna di Morata, Zidane e e Isco, anche il mondo della Formula 1 è stato preso di mira dai ladri. Romain Grosjean e la moglie hanno infatti raccontato sui social il terribile spavento che hanno vissuto nei giorni scorsi: ...