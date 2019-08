Il prefetto di Torino | «Decisione Juve era anticostituzionale | forse è stato l’errore di

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019) IldiClaudio Palomba – napoletano di Fuorigrottta, che ha giocato nelle giovanili del Napoli – rilascia al Mattino un’intervista sulla vicenda biglietti dintus-Napoli. Sul divieto ai nati in Campania, divieto poi rimosso dal club bianconero. «Quando ho letto di queste limitazioni dei biglietti sono saltato sulla sedia. Non avrei mai avallato una cosa del genere. Al di là del fatto che io sia un tifoso azzurro, era una cosa palesemente incostituzionale». «Di questa situazione non se ne sentiva proprio il bisogno. Un divieto del genere avrebbe portato problemi di ordine publico. È un’iniziativa che avrebbe inasprito gli animi. Senza considerare altri aspetti, come appunto l’illegittimità di un divieto del genere». «Non so perché sia partito questo divieto,un errore di qualche dirigente. So però che anche il questore era d’accordo. con me. ...

profluigimarino : RT @Aba_Tweet: ?? Caso #Juventus e biglietti ????? Questore di Torino: «Misura dubbia e discriminatoria che non avremmo mai potuto avallare»… - BarDalCT : RT @Aba_Tweet: ?? Caso #Juventus e biglietti ????? Questore di Torino: «Misura dubbia e discriminatoria che non avremmo mai potuto avallare»… - MicheleAnnibale : RT @Aba_Tweet: ?? Caso #Juventus e biglietti ????? Questore di Torino: «Misura dubbia e discriminatoria che non avremmo mai potuto avallare»… -