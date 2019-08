Haftar accetta tregua proposta dall’Onu Ma in Libia continuano gli attentati | due morti

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 10 agosto 2019) Il maresciallo Khalifahato ladall'Onu, in occasione della festa del sacrificio, l'Eid al-Adha, che inizia domani. Lo ha reso noto il portavoce delle milizie di, il Libyan National Army (Lna), generale Ahmed al-Mismari. Laper, sul fronte di Tripoli, scatta oggi fino a lunedi' pomeriggio. Appena ieriaveva respinto l'appello al cessate il fuoco, dopo oltre 4 mesi dall'inizio dell'offensiva su Tripoli. Con un comunicato diramato nella serata di ieri, invece, il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli aveva accolto favorevolmente ladiarrivata dall'Onu, fissando però quattro condizioni. La prima e' che laincluda "tutte le aree degli scontri" e che venga completamente fermata "ogni avanzata". La seconda prevede la proibizione di attivita' aeree e di ricognizione sull'intero spazio aereo ...

