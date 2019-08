F1 | Fernando Alonso | “Contento dei passi in avanti di Honda Un mio rientro nel Circus?

Formula 1 - Vettel e quell’astio con Fernando Alonso : lo spagnolo smentisce Seb sui social [FOTO] : Ascoltate le parole del tedesco espresso in conferenza a Budapest, lo spagnolo ha voluto esprimere il proprio punto di vista sul loro rapporto Stando alle parole di Sebastian Vettel espresse nel corso della conferenza stampa di Budapest, il rapporto con Fernando Alonso non è certamente quello che intercorre tra due amici di vecchia data. Photo4/LaPresse Dichiarazioni chiare e nette quelle del tedesco, convinto di come lo spagnolo non lo ...

Formula 1 - Max Verstappen snobba Lewis Hamilton : l’olandese incorona Fernando Alonso : Il pilota olandese ha provato a stilare una classifica dei piloti più forti dell’ultima generazione, snobbando Lewis Hamilton E’ senza dubbio la stagione della consacrazione per Max Verstappen, riuscito finalmente a trovare quella continuità mancata negli ultimi anni. Due vittorie e una pole per l’olandese nella prima parte di questo Mondiale, un bottino niente male che gli permette di navigare in terza posizione nella ...

Formula 1 - Rosberg stuzzica la Mercedes : “sarebbe epico dare la macchina di Bottas a Fernando Alonso” : L’ex pilota tedesco ha sottolineato che gli piacerebbe vedere lo spagnolo al fianco di Hamilton il prossimo anno E’ stato l’ultimo a battere Lewis Hamilton nel Mondiale, prima di ritirarsi e lasciare il proprio posto a Valtteri Bottas. Adesso il finlandese rischia di essere arrivato al capolinea e, per la sua sostituzione, il tedesco lancia una pazza idea che conduce nientemeno a Fernando ...

F1 - Sebastian Vettel : “Fernando Alonso? Non mi interessa se tornerà a correre - penso di non essergli mai piaciuto…” : C’eravamo tanto amati, o forse non c’eravamo amati proprio mai… Il rapporto tra Sebastian Vettel e Fernando Alonso, sei titoli mondiali in due in Formula Uno, com’è ben noto, non è mai stato dei migliori. Lo spagnolo, sostanzialmente, non ha mai ritenuto l’ex Red Bull e ora Ferrari, un pilota di primissimo livello, sottolineando che vincesse solamente grazie ad una vettura inarrivabile grazie al lavoro del ...

Formula 1 - frecciata velenosissima della Honda sui social : fischiano le orecchie di Fernando Alonso [FOTO] : La Honda si è voluta togliere un grosso sassolino dalla scarpa nei confronti di Fernando Alonso dopo la vittoria di Max Verstappen in Germania Nel 2015 Fernando Alonso aveva definito la power unit Honda da GP2, scatenando le ire dei vertici della Casa nipponica che, a quel tempo, brancolava nel buio. Photo4/LaPresse Oggi invece il propulsore asiatico è tornato a ruggire, festeggiando in Germania la seconda vittoria stagionale di Max ...

Dalla Formula 1 alla Dakar - Fernando Alonso rompe gli indugi : “vi dico cosa ho in mente” : Il pilota spagnolo ha parlato del proprio futuro, facendo chiarezza su quelli che sono i suoi obiettivi Nelle ultime settimane hanno continuato a rincorrersi le voci sul futuro di Fernando Alonso, dividendosi tra un ritorno in Formula 1 e un debutto nella Dakar. AFP/LaPresse A spegnerle entrambe ci ha pensato proprio il diretto interessato, intervenuto al lancio della “Liberbank Challenge” di eSports, evento che sta ...

F1 - Fernando Alonso vuole tornare. Vicino alla Red Bull? Marko : “Ci ha dato la disponibilità ma per Honda è impossibile” : Fernando Alonso vuole tornare in Formula Uno dopo avere lasciato il Circus alla fine del 2018, l’asturiano negli ultimi due anni ha vinto la 24 Ore di Le Mans per due volte e si è aggiudicato il Mondiale WEC, ha cercato di conquistare la 500 Miglia di Indianapolis per completare la Tripla Corona ma non è riuscito nella missione. Il due volte Campione del Mondo di F1 sta cercando un ingaggio per la prossima stagione e nelle ultime ore era ...

Formula 1 - Fernando Alonso punta a tornare nel circus nel 2020 : ritardato l’annuncio del suo sbarco alla Dakar : Il pilota spagnolo aspetta di capire come si evolverà il mercato piloti in Formula 1, per questo motivo ha preso tempo con la Toyota per la Dakar 2020 Il futuro di Fernando Alonso potrebbe essere di nuovo in Formula 1, il pilota spagnolo infatti medita di rientrare nel circus dopo un anno di ‘riposo’. Andrej ISAKOVIC / AFP L’asturiano ha intenzione di valutare l’evolversi del mercato, per capire se possa liberarsi ...

F1 - Fernando Alonso aspetta la chiamata dalla Formula Uno e congela la Dakar 2020 : La firma di Fernando Alonso c’è e Toyota si sente forte da questo punto di vista in ottica Dakar 2020, ma il pilota spagnolo continua a sognare il ritorno in Formula Uno e sembra voler congelare il progetto della corsa tra le dune sudamericane. La casa nipponica era convinta che l’asturiano, dopo la 24 Ore di Le Mans, avrebbe dato il via al suo lungo percorso di avvicinamento alla Dakar ma, per il momento, Alonso aspetta ancora la ...

Formula 1 - la McLaren svela il futuro di Fernando Alonso : il team principal Seidl esce allo scoperto : Il team principal della McLaren ha sottolineato come Fernando Alonso quest’anno non gareggerà in Formula 1 Messo in tasca il titolo del WEC e archiviata la 500 Miglia di Indianapolis, Fernando Alonso adesso è libero da qualsiasi impegno se non quello di ambasciatore per la McLaren. AFP/LaPresse Nelle scorse settimane si è vociferato di un suo ritorno sulla monoposto del team di Woking per sostituire uno tra Norris e Sainz, ma il team ...

Fernando Alonso si aggiudica la 24 ore di Le Mans : l’abbraccio con la sua Linda Morselli è dolcissimo [VIDEO] : Linda Morselli dolcissima sui social dopo la vittoria di Fernando Alonso alla 24 ore di Le Mans: la dedica della bella modella italiana Domenica è stata una grande festa per Fernando Alonso: il pilota spagnolo si è confermato campione della 24 ore di Le Mans, regalandosi una gioia pazzesca dopo la delusione della mancata qualifica alla 500 Miglia di Indianapolis di qualche settimana fa. Una vittoria da condividere e dedicare a tutti i suoi ...

24 Ore Le Mans 2019 - Fernando Alonso : “Non meritavo la vittoria - un ottovolante di emozioni. Ho perso in F1 per la sfortuna ma oggi…” : Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2019 insieme a Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima, il due volte Campione del Mondo di Formula Uno ha festeggiato al volante della Toyota #8 al termine di una gara davvero pazzesca: il successo sembrava nelle mani della Toyota #7 di Lopez, Kobayashi e Conway che a un’ora dal termine conduceva con oltre due minuti di vantaggio ma un problema meccanico ha cambiato le carte in tavola e ha permesso ...

24 Ore Le Mans 2019 - quanti soldi ha guadagnato Fernando Alonso vincendo la Classica? Montepremi molto basso : Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2019, il pilota spagnolo è riuscito a imporsi al Circuit de la Sarthe al termine di una giornata davvero ricca di brividi ed emozioni: il due volte Campione del Mondo di F1 temeva di non riuscire a replicare il successo dell’anno scorso e invece, grazie a un problema sull’altra Toyota che guidava la gara fino a un’ora dal termine, ha operato il sorpasso decisivo nel finale e ha ...

VIDEO 24 Ore Le Mans : highlights e sintesi. Fernando Alonso in trionfo - sorpasso decisivo nel finale : Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2019 al volante della Toyota insieme a Sebastien Buemi e Kazuki Najakima, l’asturiano si è imposto nella grande Classica delle corse endurance per la seconda volta consecutiva e ha anche conquistato il Mondiale WEC. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno ha festeggiato al Circuit de La Sarthe approfittando di un problema elettrico riscontrato dall’altra Toyota nell’ultima ...