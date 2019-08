Bull 3 su Rai2 spinge Danny verso un cacciatore di taglie | trame 10 e 17 agosto

Cambia l’orario di Bull 3 su Rai2 per la Pallavolo Femminile - anticipazioni episodi 3 e 10 agosto : Jason e Diana si ritrovano nell'episodio di Bull 3 su Rai2 in onda stasera, sabato 3 agosto. Dato che la rete trasmetterà il torneo di Pallavolo Femminile, Belgio-Italia, per la Qualificazione alle Olimpiadi, l'appuntamento con la serie legal potrebbe slittare; l'orario cambierà di poco, e secondo la guida TV, solo per questa settimana l'episodio andrà in onda alle 23:00 anziché le 22:45. La trasmissione di Bull 3 su Rai2 proseguirà fino al 31 ...

Bull 3 su Rai2 difende un giovane problematico : colpevole o innocente? Trame 27 luglio e 3 agosto : Un nuovo caso attende Bull 3 su Rai2, in onda stasera 27 luglio. Stavolta lo psicologo e la sua TAC devono rappresentare un adolescente, fatto crescere in completo isolamento dal paranoico padre ed accusato di omicidio. La squadra dovrà capire se il giovane sia colpevole o innocente. Ecco le anticipazioni. Si intitola Le colpe dei padri l'episodio 3x17 di stasera, di cui vi riportiamo la sinossi: Bull e il suo team rappresentano un adolescente ...

Bull 3 su Rai2 mette Chunk alla prova col suo primo processo - anticipazioni 20 e 27 luglio : Torna l'appuntamento con Bull 3 su Rai2 con un nuovo episodio della terza stagione nella seconda serata di sabato 20 luglio. Protagonista è Chunk, che si trova a sostenere la difesa di un giovane apprendista barbiere. Quest'ultimo viene arrestato per vendita di merce contraffatta nel negozio del nonno e spetterà all'aspirante avvocato trattare il suo caso. Per Chunk si tratta della sua prima causa da praticante avvocato. Si intitola Doppio ...

Bull 3 su Rai2 porta Jason a dubitare del suo idolo : Walter fa il doppio gioco? Trame 13 e 20 luglio : Torna l'appuntamento con Bull 3 su Rai2 nella seconda serata di sabato 13 luglio. Nell'episodio in questione, il protagonista interpretato da Michael Weatherly lavora al fianco del suo idolo, Walter Franklin. Il leggendario avvocato gli chiede aiuto in un caso particolare: una famiglia è in una causa contro lo Stato per la morte accidentale di un uomo, quest'ultimo era nel programma protezione testimoni. Si intitola "Frode finanziaria" ...

Bull 3 su Rai2 tra una moglie scomparsa e frode finanziaria - anticipazioni 6 e 13 luglio : Nuovo appuntamento con Bull 3 su Rai2 nella seconda serata di sabato 6 luglio. In questo episodio, Nathan Raynor, ex compagno di college del protagonista interpretato da Michael Weatherly, si rivolge a lui per dimostrare che non è coinvolto nella scomparsa della moglie. Ma questo sarà solo l'inizio di un caso ben più complesso: sarà davvero come dice? Nel cast principale di Bull, Michael Weatherly nel ruolo del Dottor Jason Bull; Freddy ...

Triangolo amoroso in Bull 3 su Rai2 con il ritorno di Isabella - trame episodi del 29 giugno e 6 luglio : Torna Bull 3 su Rai2 con un nuovo appuntamento nella seconda serata di sabato 29 giugno. Il protagonista interpretato da Michael Weatherly si trova al centro di un Triangolo amoroso; la sua relazione con Diana è infatti messa a rischio a causa del rinnovato sentimento verso la ex moglie Isabella. Un fattore da non sottovalutare che metterà a dura prova lo psicologo ed esperto in scienze forensi. Si intitola "Brutti precedenti" l'episodio 3x13 ...

Ultimo episodio di Bull 3 su Rai2 il 22 giugno e poi cambio programmazione con un appuntamento extra? : Nuovo appuntamento con Bull 3 su Rai2. Lo psicologo interpretato da Michael Weatherly torna con un episodio inedito della terza stagione, in onda nella seconda serata di sabato, 22 giugno. Si intitola "Per un pelo" l'episodio 3x12 di Bull in onda stasera, di cui vi riportiamo la sinossi: Bull monta la difesa dell’esperta di medicina legale di New York, Julia Martin (guest star Francie Swift) quando è accusata di manomissione delle prove legate ...