Un' estate tutta da bere | dieci etichette per chi parte e chi resta

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 9 agosto 2019) Andrea Cuomo Conferme, sfide, sorprese. Nove italiani (e uno Champagne) a prova di infradito Un'da 10 e lode.come i vini che vi consigliamo per i vostri aperitivi, per le vostre cene in riva al mare, o per consolarvi se siete costretti are in città. E la lode? È l'apostrofo rosa tra le parole «ho» e «sete». Partiamo. La bollicina italiana Il Mosnel è una delle più belle realtà della Franciacorta, questo blanc de blancs millesimato da sole uve Chardonnay dedicato alla fondatrice Emanuela Barzanò Barboglio (EBB) regala emozioni profonde: naso di mandarino e zenzero, bocca caravaggesca. Magnifiico. La bollicina straniera Per chi non sa fare a meno dello Champagne segnaliamo la Réserve Exclusive Rosé di Nicolas Feuillatte, un assemblaggio di Pinot Noir (45 per cento), Meunier (45) e Chardonnay (10), con il 16 per cento delle uve vinificate in rosso. Un vino ...

RaiRadio2 : ? Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai | E ricorda che l'amore non ti spara in faccia mai ? 'Vietato Morire… - crocerossa : ???? Weekend di fuoco per il primo esodo estivo. Oggi, e per tutta l’estate, i volontari CRI saranno impegnati nelle… - crocerossa : ?? Primo Soccorso, quando sapere fa la differenza. Avete già ascoltato la mini rubrica realizzata con la CRI in onda… -