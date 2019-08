Tyson confessa | “Per l’antidoping usavo l’urina di mio figlio e un pene di gomma”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2019) In un’intervista a ESPN, l’ex campione dei pesi massimi Mikeha raccontato come riusciva ad eludere i controlli antidoping. Si presentava ai controlli con un’urina non sua. Lo racconta Libero.ha dichiarato che in principio voleva utilizzare quella della moglie, ma lei gli rispose: “quando avranno i risultati ti diranno che sei incinta”. Un po’ come accaduto al playmaker DJ Cooper, insomma. Così ha pensato di utilizzare quella dei figli. E non finisce qui.si spinge oltre, raccontando che, per il prelievo, a volte usava undi gomma, come utilizzando uno stratagemma per non farsi vedere dagli ispettori antidoping: “La maggior parte degli uomini, anche se sono omosessuali, è a disagio quando mostri loro il tuo. Quindi mostravo il mio, loro si giravano dall’altra parte equello falso”. Le dichiarazioni del pugile ...

