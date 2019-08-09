romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-08-2019 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - viabilitasdp : 8:56 #A25 Lavori tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Avezzano fino alle 16:55 del 09/08/2019 - viabilitasdp : 8:56 #A25 Lavori tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Avezzano fino alle 17:00 del 09/08/2019 -
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Traffico Roma del 08-08-2019 ore 20:00 Roma Daily News
NORMALIZZATO IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA , PER TUTTO IL POMERIGGIO INTERESSATA DA RALLENTAMENTI E CODE MIGLIORA LA SITUAZIONE ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 08 : 30 : Traffico IN LIEVE AUMENTO SULLE STRADE CITTADINE, SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER LA Roma NAPOLI SINO ALLO SVINCOLO PER LA VIA ARDEATINA, IN DIREZIONE QUINDI AURELIA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA BREVI CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST. NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZALE APPIO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFORO ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 08 : 00 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI, MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA CI SONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA DI VIA FILIPPO FIORENTINI SINO ALLA TANGENZIALE EST. NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZALE APPIO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. NEL QUADRANTE NORD PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA ...
Traffico Roma del 09-08-2019 ore 07 : 30 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI, MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA CI SONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA DI VIA FILIPPO FIORENTINI SINO ALLA TANGENZIALE EST. NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZALE APPIO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. NEL QUADRANTE NORD PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 20 : 00 : NORMALIZZATO IL Traffico SULLA VIA PONTINA , PER TUTTO IL POMERIGGIO INTERESSATA DA RALLENTAMENTI E CODE MIGLIORA LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE , DOVE LA CIRCOLAZIONE SI E’ QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATA , SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RESIDUI RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA A FIDENE , CODE PER INCIDENTE IN VIA ALTAGNANA IN DIREZIONE DEL VIADOTTO SARAGAT SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA Roma ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 19 : 30 : NORMALIZZATO IL Traffico SULLA VIA PONTINA , PER TUTTO IL POMERIGGIO INTERESSATA DA RALLENTAMENTI E CODE MIGLIORA LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE , DOVE LA CIRCOLAZIONE SI E’ QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATA , SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RESIDUI RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA A FIDENE , CODE PER INCIDENTE IN VIA ALTAGNANA IN DIREZIONE DEL VIADOTTO SARAGAT SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA Roma ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 19 : 00 : AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , SOPRATTUTTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI STA IN FILA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA RomaNINA MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA CASILINA SULLA VIA PONTINA AUTO IN FILA IN DIREZIONE LATINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER ENTRARE SULLA ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 18 : 30 : AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , SOPRATTUTTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI STA IN FILA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA RomaNINA MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA CASILINA SULLA VIA PONTINA AUTO IN FILA IN DIREZIONE LATINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER ENTRARE SULLA ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 18 : 00 : SULLA VIA PONTINA TERMINATE LE CODE IN DIREZIONE DI Roma, RESTANO INVECE SULLA CARREGGIATA PER LATINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA AUTO IN FILA IN USCITA DA Roma SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA. AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , DOVE PER Traffico SI STANNO FORMANDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA RomaNINA SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 17 : 30 : SULLA VIA PONTINA TERMINATE LE CODE IN DIREZIONE DI Roma, RESTANO INVECE SULLA CARREGGIATA PER LATINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA AUTO IN FILA IN USCITA DA Roma SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA. AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , DOVE PER Traffico SI STANNO FORMANDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA RomaNINA SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 17 : 00 : CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI IN AVVICINAMENTO AL BIVIO PER LA A24 ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA RISORGIMENTO IN PROSSIMITÀ DI VIA OTTAVIANO, INEVITABILI I RALLENTAMENTI NORMALIZZATO INVECE IL Traffico SULLA VIA SALARIA IN USCITA DALLA CAPITALE ENTRIAMO ORA SUL RACCORDO ANULARE , DOVE PER Traffico SI STANNO FORMANDO CODE TRA LA TIBURTINA E LA PRENESTINA , SIAMO IN CARREGGIATA INTERNE ANCORA CODE POI SULLA VIA ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 16 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI IN AVVICINAMENTO AL BIVIO PER LA A24 ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA RISORGIMENTO IN PROSSIMITÀ DI VIA OTTAVIANO, INEVITABILI I RALLENTAMENTI NORMALIZZATO INVECE IL Traffico SULLA VIA SALARIA IN USCITA DALLA CAPITALE ENTRIAMO ORA SUL RACCORDO ANULARE , DOVE PER Traffico SI STANNO FORMANDO CODE TRA LA TIBURTINA E LA PRENESTINA , SIAMO IN CARREGGIATA INTERNE ANCORA CODE POI SULLA VIA ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 15 : 30 : disagi in via lunghezzina per un incidente altezza autostrada a24 altro incidente in piazza risorgimento in prossimità di via ottaviano, inevitabili i rallentamenti incolonnamenti sulla via salaria in uscita dalla capitale tra via cortona e via borgo san lorenzo direzione raccordo anulare, la causa un cantiere con conseguente riduzione della carreggiata sulla tangenziale est code per un incidente tra via tiburtina e l’uscita per la a24 ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 14 : 30 : SULLA VIA PONTINA PER LAVORI SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA VERSO LATINA., DA POCO SI STANNO FORMANDO CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA , DIREZIONE Roma, ALL’ALTEZZA DI SPINACETO RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA IN IN USCIRA DALLA CITTA’ TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VILLA SPADA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULE RESTO DELLA CAPITALE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 13 : 30 : INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER LAVORI DI PULITURA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA VERSO LATINA. Traffico SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA. SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 12 : 30 : RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA CASTIGLION FIORENTINO IN DIREZIONE RACCORDO. PER Traffico E LAVORI RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA DAL VIA DEL CASALE DELLE CORNACCHIOLE A VIA DI TORRICOLA IN DIREZIONE CENTRO INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER LAVORI DI PULITURA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA VERSO LATINA. Traffico SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ...