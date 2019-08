Nubia Z20 | lo smartphone con il doppio schermo

Fonte : wired

(Di venerdì 9 agosto 2019) Fonte:.com Dopo l’annuncio delX durante il CES 2019, il brand cinese ha annunciato ufficialmente il rilascio di Z20: unoa tutti gli effetti “full screen” ed equipaggiato da un hardware piuttosto prestante. Da settembre arriverà anche in Europa. Privo di notch ma anche di fotocamera frontale a comparsa motorizzata – come quella a ventaglio installata su Oppo Reno –Z20 soddisfa a pieno le richieste di coloro che vogliono visualizzare i contenuti mostrati dal display senza elementi che possano creare disturbo. Fonte:.com Questo modello, infatti, monta due schermi: uno frontale full hd senza cornice da 6,42 pollici e uno posteriore da 5,1 pollici posizionato sotto un blocco di tre sensori fotografici – principale da 48 megapixel, grandangolare e teleobiettivo – utile per visualizzare un’anteprima mentre si ...

